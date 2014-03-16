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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

ملکی عنوان کرد:

اعطای مرخصی به 400 زندانی در کرمانشاه/ متخلفان چهارشنبه سوری تا آخر تعطیلات بازداشت می شوند

اعطای مرخصی به 400 زندانی در کرمانشاه/ متخلفان چهارشنبه سوری تا آخر تعطیلات بازداشت می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دادستان کرمانشاه گفت: با افراد متخلف در چهارشنبه سوری برخورد و آنها تعطیلات نوروز را در بازداشت به سر خواهند برد.

مجتبی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: ما مخالف شادی مردم نبوده و نیستیم اما بنا بر وظیفه ذاتی خود با متخلفانی که مخل و مانع آسایش مردم می شوند برخورد جدی خواهیم کرد.

وی افزود: مردم خودشان باید مراسم چهارشنبه آخر سال را مدیریت کرده و طوری اقدام کنند که این شادی تبدیل به حسرت و بروز حوادث ناگوار نشود.

ملکی گفت: با افراد متخلف در چهارشنبه سوری برخورد و آنها تعطیلات نوروز را در بازداشت به سر خواهند برد و هیچ وسیقه ای هم برای آزادی آنها نخواهیم پذیرفت، دستورات لازم نیز در این خصوص به ضابطین قضایی داده شده است.

دادستان کرمانشاه همچنین خاطر نشان کرد: در ایام نوروز به 400 نفر از زندانیان که محکومین مالی هستند مرخصی داده خواهد شد، البته این مرخصی شامل محکومین سرقت چه خرد و چه کلان نخواهد شد.

ملکی افزود: این مرخصی بنا بر رفتار زندانیان علاوه بر 15 روز اول ایام نوروز، در 15 روز دوم نیز قابل تمدید است.

وی در پایان یادآور شد: در جریان سفر رئیس قوه قضاییه، 5 روز تشویقی برای برخی از زندانیانی که رفتار مناسب داشته و محکومین مالی بوده اند، در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2257592

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