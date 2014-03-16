مسجد مقدس جمکران از هر جهت مورد توجه امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی گرامی، در دیدار حجت الاسلام رحیمیان، تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: مسجد مقدس جمکران جایگاه بسیار عظیمی است که مورد توجه مراجع و علما بوده و مکانی برای خلوت و عرضه حاجت است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسجد مقدس جمکران جایگاهی است که از هر جهت مورد توجه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) بوده و حاجات مردم را برآورده می کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: نقل است بسیاری مراجع و بزرگان گذشته وقتی به مسجد مقدس جمکران می‌آمدند و جایی در داخل مسجد برای عبادت پیدا نمی‌کردند در همان حیاط مسجد عبای خود را پهن می کردند و مشغول راز و نیاز با خداوند می‌شدند.

آیت‌الله گرامی خاطرنشان کرد: روزی بود که ما به مسجد جمکران مشرف می‌شدیم و مکان مسجد به اندازه‌ای بود که بیش از سه صف برای اقامه نماز نمی‌گرفت ولی در حال حاضر شاهد هستیم که وضعیت تفاوت کرده و مسجد رو به رشد و توسعه است که امیدواریم این امر ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، تصریح کرد: نیاز است در کنار بازسازی و توسعه مسجد مقدس جمکران برنامه‌های فرهنگی غنی نیز اجرا شود تا مردم و زائران مسجد به حوائج و نیازهای معنوی خود برسند و دین آنها تقویت شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه بر ایجاد فضاهای اقامتی در اطراف مسجد جمکران تأکید کرد و گفت: مسجد مقدس جمکران و اطراف آن بسیار مستعد برای ایجاد تسهیلات اقامتی و اقدامات غنی دینی و فرهنگی است و این امر به افزایش زایران در شهر قم و مسجد جمکران کمک می‏‌کند.

وی ثبت حوائج مردم و کرامات اهل‌بیت(ع) و انتشار آن را بسیار مفید و تأثیرگذار در دستیابی به امور معنوی دانست و یادآور شد: جا دارد برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا حوائجی که برخی زائران مسجد مقدس جمکران می گیرند ضبط و تولید شده و در اختیار دیگران قرار گیرد.

آیت‌الله گرامی در پایان ابراز داشت: امیدواریم حضور شما در مسجد مقدس جمکران مایه برکات برای این مکان مقدس باشد و بیش از پیش شاهد رشد، توسعه و غنای فرهنگی و معنوی این مکان مقدس به عنوان یک پایگاه عظیم فرهنگی باشیم.

