32 هزار نفر معلول و مددجو تحت پوشش بهزیستی چهارمحال و بختیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی بعد از ظهر یک شنبه در مراسم راه اندازی اورژانس اجتماعی شهرستان سامان با اشاره به اینکه 32 هزار نفر معلول و مددجو تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: 158 زیر فعالیت در بهزیستی در پنج معاونت این اداره کل صورت می گیرد.



وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از راه اندازی اوژانس اجتماعی سیار رفع مشکلات اجتماعی در کمترین زمان و ارائه خدمات اجتماعی، شناسایی مناطق آسیب زا در استان و .... است، بیان داشت: در سال جاری شش خودرو برای اورژانس اجتماعی خریداری شده است که اعتبار هزینه شده هفت میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است .



وی با بیان اینکه در مراکز مداخله در بحران (فردی، خانوادگی و اجتماعی ) 193 نفر و خدمات اجتماعی سیار 453 نفر خدمات رسانی شده است، بیان داشت: در تماس های گرفته شده با 123خط تلفن اورژانس اجتماعی شش هزار و 282 نفر بوده که تماس های 640 نفر مرتبط با اهداف اورژانس اجتماعی بوده است.

فعالیت اورژانس اجتماعی درپنج شهرستان استان



مدیر کل بهزیستی چهار محال و بختیاری با اشاره بر اینکه در چهار شهرستان شهرکرد، بروجن، لردگان و فارسان اورژانس اجتماعی مستقر است و فعالیت می کند، اذعان داشت: شهرستان سامان پنجمین شهرستان در استان است که از خدمات اوژانس اجتماعی استفاده می کند.



وی از افتتاح اورژانس اجتماعی سیار در شهرستان اردل خبر داد و بیان داشت: فعالیت اورژانس اجتماعی سیار در گروه های هدف کودکان آزار دیده، زوجین متقاضی طلاق، کودکان کار و خیابان، زنان آسیب دیده اجتماعی، افراد فراری، افراد داری اختلال هویت جنسی، افراد دارای اختلافات خانوادگی و .... است.



سعیدی با اشاره بر اینکه در شهرستان استان اورژانس اجتماعی سایر از ساعت هشت صبح لغایت دو بعد از ظهر مشغول به فعالیت است، بیان داشت: در شهرکرد در دو شیفت از هشت صبح تا دو بعد از ظهر و ساعت دو بعد از ظهر تا هشت شب خدمات ارائه می شود.