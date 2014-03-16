عبور از کنار آتش خطرناک تر از آتش بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری در ظهر امروز در همایش توجیهی دانش آموزان برای چهارشنبه سوری در اهواز افزود: با وجود اینکه خیلی از افرادی که در چهارشنبه سوری آسیب می بینند به آتش بازی علاقه ای ندارند اما به این دلیل که از مجاورت آتش عبور می کنند خیلی بیشتر از افرادی که آتش بازی می کنند آسیب می بینند بنابراین دانش آموزان باید بدانند که رد شدن از کنار آتش کاری خطرناک تر از خود آتش بازی است.

وی یادآور شد: شما دانش آموزان باید نکات آُموزشی که در این همایش توجیهی فرا می گیرید را به هم سن و سالان، خانواده و آشنایان خود انتقال دهید و بدانید که هیچکدام از مسئولان مخالف برگزاری آیین های کهن و سنتی نیستیم اما تنها چیزی که ما را ناراحت می کند صدماتی است که ممکن است به جسم و روح شما نوجوانان و جوانان آسیب وارد کند.

معاون مرکز بهداشت استان خوزستان تصریح کرد: در چندسال اخیر چهارشنبه سوری که یکی از سنت های کهن ایران است به آتش بازی تبدیل شده و بیش از بار معنایی خوبی که باید داشته باشد باعث ایجاد نگرانی های فراوان میان مردم شده است.

بختیاری خطاب به دانش آموزان با اشاره به اینکه اکثر مواد آتش زا از مراکز غیرمجاز و دست فروش ها تهیه می شود، بیان کرد: بهترین روش این است که از این مواد آتش زا استفاده نکنید و اگر قرار است از آن استفاده کنید باید این کار را با نظارت خانواده هایتان انجام دهید و هرگز این مواد را در انباری ها پنهان نکنید زیرا با بالا رفتن دما مشتعل می شوند و نه تنها خانه خود را بلکه خانه همسایه ها را نیز خراب می کنید.

وی ادامه داد: در صورت استفاده از این مواد سعی کنید به میزان کم خریداری کرده و آن را حتی در جیب های خود پنهان نکنید زیرا ممکن است با دمای بدن مشتعل شده و برای شما خطرآفرین باشد و با این اشتعال یکی از اعضای بدن خود را از دست می دهید.

معاون مرکز بهداشت استان خوزستان اذعان داشت: اگر در این ایام حادثه ای برای شما یا در مجاورت شما رخ داد سعی کنید در صورتی که شدت حادثه کم است نسبت به رفع آن بکوشید و در غیر اینصورت به مأمورین آتش نشانی اطلاع دهید و همچنین اگر فردی آسیب دید در صورتی که درمانگاه یا بیمارستان به محل نزدیک بود خودتان نسبت به انتقال آن اقدام کنید زیرا در این ایام ترافیک شهر بسیار سنگین است.

بختیاری در پایان گفت: در کنار خودروها و موادی که قابل اشتعال هستند هرگز آتش روشن نکنید همچنین در پارکینگ ها نیز آتش روشن نکنید چراکه امکان مسمومیت ناشی از احتراق بسیار فراوان است و محار آتش در این مکان های سرپوشیده کار بسیار سختی خواهد بود.