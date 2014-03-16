امیدواری در میان مردم خرمشهر احیا شود/ مسئولان در حد توانشان به مردم وعده دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله حسینی ظهر امروز در جلسه شورای اداری خرمشهر گفت: بیان مشکلات به تنهایی راهگشای حل مشکلات مردم نیست، باید هر کجا مشکلی هست پیگیری و رفع شود، بیان مسائل و مشکلات سبب فرار مردم از شهر می شود و این برای توسعه شهر به مثابه فاجعه است.



وی افزود: مشکلات امروز خرمشهر یک پروسه چندین ساله را پشت سر گذاشته تا امروز به این شکل و در این اندازه به ما به ارث رسیده است، اما باید مردم را امیدوار کنیم و از ناامید کردن آنان بپرهیزیم.



حسینی اظهار کرد: هر چند مشکلاتی در سطح شهر وجود دارد اما کارهایی نیز انجام شده است، کاستی هایی هم وجود دارد که البته قدری هم زیاد است. برای گذر از این مشکلات باید مردم را تشویق به همکاری وهمراهی کنیم تا به این ترتیب آن روحیه فرسوده و خمودی که در میان مردم وجود دارد از میان برود.



فرماندار خرمشهر تصریح کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید وعده هایی را که می دهند در حد توان و امکاناتشان باشد تا در صورت عدم تحقق مردم از آنان مایوس و ناامید نشوند.



وی خطاب به شهردار از وی خواست تا در جهت ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی برای مردم بکوشد تا مردم از طریق آن با روند فعالیت دستگاه های اجرایی آشنا شوند.



فرماندار خرمشهر یادآور شد: متاسفانه اطلاع رسانی در زمینه کارهای مثبت در شهر صفر و در خصوص کارهای منفی است. اگر در مردم امیدواری ایجاد نکنیم قافیه را باخته ایم در انعکاس کمی ها و کاستی ها باید از تخریب یکدیگر بپرهیزیم، تخریب مسئولان کار شایسته ای نیست.



حسینی با بیان اینکه راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی مهم در راستای انتقال ارزشهای دفاع مقدس و و فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری کلید خورده است، گفت: هر ساله جمعیت کثیری از مردم سراسر کشور در قالب کاروانهای راهیان نور به اینجا سفر می کنند به نحویکه سال گذشته به غیر کاروان دانش آموزی، دو میلیون نفر در قالب راهیان نور از یادمان شهدای شلمچه و شهر خرمشهر دیدن کردند.



وی افزود: در بحث راهیان نور و میهمانان نوروزی بعضا مشکلاتی هست که باید با کمک و همت تمامی دستگاههای اجرایی شهر رفع شود. در بحث حضور راهیان نور در منطقه علاوه بر برداشتهای فرهنگی که از این گذر صورت می گیرد، می تواند به رونق اقتصادی شهر کمک شایانی کند از این رو باید به طور جدی دنبال و تقویت این مورد باشیم.



حسینی گفت: اگر می دانستیم که از بحث راهیان نور و زوار چگونه استفاده کنیم اکنون وضعیت خرمشهر این گونه نبود، ما مقصریم و البته مردم نیز باید در این زمینه ورود کنند، ما در خرمشهر بهترین ظرفیتها را داریم اما حداقل بهره وری را از آنها داریم، بگذاریم شهر رشد کند، رویکردها باید تغییر کند، سرمایه گذاران باید تشویق شوند.



وی با اشاره به نزدیکی نوروز از شهرداری و دستگاه های حفار در سطح شهر خواست تا هر چه سریعتر نسبت به انجام امور محوله و آماده سازی شهر در جهت پذیرایی از میهمانان نوروزی بکوشند.



فرماندار خرمشهر با بیان اینکه باید به عنوان متولیان و مجریان سیاستهای نظام با روحیه و همتی مضاعف خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه کنیم، تصریح کرد: مباحثی همچون بهداشت عمومی، امنیت، مبارزه به مواد مخدر، تنظیف و نظافت عمومی شهر از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال و ایجاد شود تا مردم با آسایش و بدون دغدغه بتوانند زندگی کنند.



حسینی با بیان اینکه تامین، ثبات، پایداری و ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهر نیاز به عزم عمومی اعم از مردم و مسئولان دارد، ادامه داد: باید از ظرفیت مردمی در این خصوص بهره کافی را ببریم، هر چند که نیروی انتظامی به طور شبانه روزی کار خود را انجام می دهد اما به هر حال آنان نیز یک توان مشخصی دارند، لذا نیاز به مشارکت عمومی داریم،تا زمانی که مردم به این مقوله ورود نکنند امنیت مطلق و لازم در منطقه پایدار نخواهد شد.



وی همکاری، هماهنگی و مدیریت توان مردم و استفاده از آن در جهت تامین و برقراری امنیت را الزامی خواند و گفت: مردم ما در دنیا بی نظیرند، در یک بررسی اجمالی از لطماتی که مردم از ناحیه دشمنان دیده اند متوجه می شویم که اگر ملتی غیر از ملت جمهوری اسلامی بود اوضاع خیلی متفاوت بود.



فرماندار خرمشهر افزود: وجود متکدیان در سطح شهر چهره نازیبایی را به شهر داده اند به همین دلیل شهرداری با همکاری اداره بهزیستی و نیروی انتظامی در جهت جمع آوری این متکدیان از سطح شهر به ویژه آنانی که به لحاظ روانی حال مناسبی ندارند، اقدام کند.