به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای برجسته شوراي اسقف‌هاي کاتوليک آمريکا که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در قم برگزارشد با اشاره به نگاه اخلاقي اسلام به فناوري‌هاي نظامی کشتار جمعی و مناسبات امنيتي بين دولت‌ها و ملت‌ها، آموزه های راستین حضرت عیسی علیه السلام را یادآور شد و اظهارداشت: پيام مسيح(سلام الله عليه) اين است که روزي که به دنيا آمد پاک و طيّب و طاهر بود و تمام دوران پرافتخارش را با طهارت و قداست گذراند.

وی افزود: روزي هم که از دنيا رحلت مي‌کند در هر مقطعي باشد با طهارت، قداست اين رهگذر را طي مي‌کند، و در معاد با قداست و طهارت زنده مي‌شود که در تمام اين سه مقطع در هيچ گوشه‌اي نه بيراهه رفته است نه راه کسي را بسته است.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: سيرهٴمسيح(س) همانند ديگر انبياي ابراهيمي(عليهم السلام) براي ما اُسوه و درس است، آن حضرت فرمود، در تمام مدت عمرم نه بدي کردم نه بدِ کسي را خواستم, نه خودم بيراهه رفتم نه راه کسي را بستم، از ميلاد تا رحلت، با سلامت پشت سر گذاشتم نه کسي را کُشتم نه کشتاري را تشويق کردم، نه قاتلي را حمايت کردم نه ظالمي را تأييد کردم.

رسالت علما در قبال سلاح کشتار جمعی

آیت الله جوادی آملی با انتقاد از ساخت سلاح های کشتار جمعی توسط قدرتهای جهانی اظهار داشت: همه ما که موحّديم و راه انبيا را پذيرفتيم، مکتب انبياي ابراهيمي براي ما سند است.

وی با بیان این مطلب که علمي را که خدا به داوود(ع) آموخت علم زره‌بافي بود ادامه داد: خداوند فرمود؛ ما به داوود(ع) اين قدرت را داديم که آهن را نرم کند و با دستش نرم مي‌کرد؛ اما با اين که قدرت، با اين که رهبري انقلاب را داشت، حکومت تشکيل داد.

مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: حضرت داوود(ع) از اين قدرت مهم، جز برای درست کردن سلاح دفاعي استفاده نکرد، هرگز به اين فکر نبود اين قدرت الهي را در راه ساختن دشنه، شمشير، تير، نيزه، سلاح کشتار جمعي يا فردي به کار ببرد.

آیت الله جوادی آملی در خصوص استفاده حضرت سلیمان(ع) از قدرت الهی که در اختیار داشت، گفت: خداوند معدن مس را مثل سيل روان در اختيار حضرت سلیمان قرار داد و ایشان چنين قدرتي داشت که مي‌توانست از اين مس، همه آلات و ادوات نظامي را فراهم کند، ولي هيچ يک از اين کارها را نکرد، این پیامبر خدا، براي رفع نياز خود و ديگران ظرف ساخت و از اين قدرت خود سوء استفاده نکرد، و هیچ گونه سلاح کشتار جمعی یا فردي درست نکرد.

وی با بیان این که قرآن کريم می فرماید، قدرتي که در اختيار انسان هست براي بهره‌برداري حيات است نه مرگ، اظهار داشت: اگر در شرايط کنوني دنياي مسيحيّت و اسلام و ساير اديان ابراهيمي به اين توصيه‌هاي الهي و اسلامي عمل کنند جهان، گلستان خواهد شد و ديگري نيازي به جنگ‌هاي فرساينده نيست.

علمای مسیحی در میان مردم باشند

مفسر قرآن کریم، روحانیت مسیحی را به حضور در میان ملتها فراخواند و گفت: روحانيت، چه اسلام چه مسيحيّت، بايد همواره در متن جامعه حضور داشته باشد و به عنوان اين که وارثان انبيا هستند جلوي کج‌روي و بدروي جامعه را بگيرند.

وی خطاب به علمای مسیحی ادامه داد: جريان سوزاندن گاليله کار تلخي بود که در غرب اتفاق افتاد، يک دانشمند به جُرم اين که مي‌گويد؛ زمين حرکت مي‌کند بايد او را تشويق کرد نه او را سوزاند.

آیت الله جوادی آملی گفت: گاليله‌سوزي ديروز و قرآن‌سوزي امروز که متأسفانه در برخي از کليساها رخ داد، نشانه بي‌مِهري نسبت به حقايق دين است.

هشدار نسبت به وقوع جنگی دیگر

وی افزود: در جنگ جهاني اول و دوم که در غرب اتفاق افتاد، اگر مسيحيّت حضور فعال مي‌داشت راه مسيح(سلام الله عليه) را طي مي‌کرد، تبليغش با تعليم و تزکيه همراه بود هرگز جنگی راه نمي‌افتاد.

استاد برجسته حوزه با اشاره به بحران "شبه جزیره کریمه" گفت: متأسفانه غرب دم از دموکراسي مي‌زند، و دستش روي ماشه بمب اتم است، اگر جنگ جهاني سوم رخ دهد ديگر کسي روي زمين نمي‌ماند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: بر علماي اسلام و مسيحيّت لازم است که به فکر حيات اين مردم باشيم، براي، اندک‌چيزي دو ابرقدرت صف‌آرايي می کنند؛ بر همه ما لازم است که آن کار تبليغي و تعليمي را داشته باشيم.

آیت الله جوادی آملی گفت: ساختن سلاح‌هاي کشتار جمعي براي همه ممنوع باشد و هر کشوري که داراي اين سلاح است آن را محو کند و يک زندگي عاقلانه داشته باشيم تا ما هم مانند مسيح(سلام الله عليه) بگوييم ﴿وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾.