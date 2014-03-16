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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

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طوفان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت زاهدان را در نوردید

طوفان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت زاهدان را در نوردید

زاهدان - خبرگزاری مهر: وزش باد شدید و توفان که مناطق شمالی و مرکزی سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر خود قرار داده است امروز با رسیدن به مرز 90 کیلومتر در ساعت زندگی روزمره بسیاری از شهروندان زاهدانی را مختل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت توفان در شهر زاهدان صبح یکشنبه به مرز 90 کیلومتر در ساعت رسید و علاوه بر شکستن تعدادی از درختان و شاخه های آنها در سطح شهر به دلیل افزایش گرد و غبارموجب اخلال در رفت و آمد شهروندان شد.

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در همین رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: سرعت وزش باد شدید از سمت جنوب غرب و افزایش گرد و غبار که ازصبح امروز مناطق مرکزی استان را تحت تاثیر خود قرار داده است در اکثر نقاط استان همچنان تا اواخر امشب ادامه دارد.

حسین علی حسین‌آبادی اظهار داشت: در حال حاضر سرعت توفان و وزش باد در شهر زاهدان به 90 کیلومتر در ساعت رسیده است و رعد و برق، رگبار های پراکنده و شدید، وزش باد شدید و گرد و غبار پدیده غالب در نواحی مرکزی و به ویژه نواحی جنوبی استان است.

حسین آبادی با بیان اینکه در طی 48 ساعت آینده ساکنان نواحی شمالی شاهد کاهش دما خواهند بود ادامه داد: در 24 ساعت گذشته شهرستان زابل با 7 درجه سانتی گراد بالای صفر خنک ترین و شهر های ایرانشهر، راسک و کنارک با 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

وی خاطرنشان ساخت: بیشینه دمای امروز زاهدان به 21 درجه و کمینه امشب دمای این شهر امشب به 4 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

 

کد مطلب 2257623

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