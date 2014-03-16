طوفان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت زاهدان را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت توفان در شهر زاهدان صبح یکشنبه به مرز 90 کیلومتر در ساعت رسید و علاوه بر شکستن تعدادی از درختان و شاخه های آنها در سطح شهر به دلیل افزایش گرد و غبارموجب اخلال در رفت و آمد شهروندان شد.

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در همین رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: سرعت وزش باد شدید از سمت جنوب غرب و افزایش گرد و غبار که ازصبح امروز مناطق مرکزی استان را تحت تاثیر خود قرار داده است در اکثر نقاط استان همچنان تا اواخر امشب ادامه دارد.

حسین علی حسین‌آبادی اظهار داشت: در حال حاضر سرعت توفان و وزش باد در شهر زاهدان به 90 کیلومتر در ساعت رسیده است و رعد و برق، رگبار های پراکنده و شدید، وزش باد شدید و گرد و غبار پدیده غالب در نواحی مرکزی و به ویژه نواحی جنوبی استان است.

حسین آبادی با بیان اینکه در طی 48 ساعت آینده ساکنان نواحی شمالی شاهد کاهش دما خواهند بود ادامه داد: در 24 ساعت گذشته شهرستان زابل با 7 درجه سانتی گراد بالای صفر خنک ترین و شهر های ایرانشهر، راسک و کنارک با 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

وی خاطرنشان ساخت: بیشینه دمای امروز زاهدان به 21 درجه و کمینه امشب دمای این شهر امشب به 4 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.