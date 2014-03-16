  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

صدور 100 هزار گواهي امضای الكترونيكي در سال 92

صدور 100 هزار گواهي امضای الكترونيكي در سال 92

معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صدور بیش از صد هزار گواهی امضای الکترونیکی تا 25 اسفند امسال موجب شد تا اولین بار عملکرد صدور گواهی الکترونیکی از اهداف تعیین شده در برنامه سالیانه عبور کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا هادی پور تصریح کرد: مقایسه عملکرد و رشد صدور گواهی های الکترونیکی از سال 1390 تا کنون از رشد سه برابری دراین زمینه حکایت دارد.

به گفته وی، میزان صدور گواهی های الکترونیکی در سال 90 بالغ بر 25هزار گواهی بوده که این رقم تا بیست و پنجم اسفند امسال به صد هزار ارتقاء پیدا کرده است.

معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش بینی کرد با بهره برداری از سامانه های جدید و همچنین توسعه استفاده از گواهی در سامانه های موجود کشور، دستیابی به هدف صدور پانصد هزار گواهی امضاء الکترونیکی در سال 1393 تحقق پیدا کند.

کد مطلب 2257629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها