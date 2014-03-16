صدور 100 هزار گواهي امضای الكترونيكي در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا هادی پور تصریح کرد: مقایسه عملکرد و رشد صدور گواهی های الکترونیکی از سال 1390 تا کنون از رشد سه برابری دراین زمینه حکایت دارد.

به گفته وی، میزان صدور گواهی های الکترونیکی در سال 90 بالغ بر 25هزار گواهی بوده که این رقم تا بیست و پنجم اسفند امسال به صد هزار ارتقاء پیدا کرده است.

معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش بینی کرد با بهره برداری از سامانه های جدید و همچنین توسعه استفاده از گواهی در سامانه های موجود کشور، دستیابی به هدف صدور پانصد هزار گواهی امضاء الکترونیکی در سال 1393 تحقق پیدا کند.