موافقت با چاپ و انتشار 6 نشریه دانشجویی در علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کمیته ناظر بر نشریات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران روز یکشنبه 25 اسفندماه 93 در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل شد.

این جلسه که با حضور دکتر عبادی فرد آذر معاون دانشجویی و فرهنگی ، دکتر بحرالعلوم مدیر فرهنگی و فوق برنامه و اعضاء کمیته برگزار شد، درخواست شش نفر از دانشجویان که متقاضی انتشار نشریه بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر بحرالعلوم دبیر کمیته ناظر بر نشریات اظهارداشت: در اين جلسه، به هر شش در خواست چاپ و انتشار از سوی دانشجویان، مجوز چاپ شش ماهه و بصورت پیش شماره اعطاء شد.

همچنین صدور مجوز برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی برای سال آینده از نتایج اولین نشست این کمیته بود.

به گفته مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران نشریاتی از جمله "دست انداز " به مدیر مسئولی احسان جعفری، "پنجره امید" به مدیر مسئولی محمد عبدالعلیان، "پنجره کاغذی" به مدیر مسئولی سینا توکلی، "ترنج" به مدیر مسئولی سید عباس وحدانی فر، "مدیریت و سیاست گذاری سلامت" به مدیر مسئولی امین عادل، "کلنگ" به مدیر مسئولی رضا شیخ شعربافان توانستند مجوز خود را دریافت کنند.

مقرر شد جلسات ماهیانه در سال جدید با هدف ارتقاء فرایند تدوین نشریات دانشجویی تشکیل شود.