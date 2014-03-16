به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در نشست خبری امروز یکشنبه خود در محل سازمان لیگ برتر ضمن اعلام این خبر پیرامون نحوه این انتخاب گفت: پس از اعلام برگزاری مزایده حدود 26 شرکت درخواست هایشان را برای حضور در این مزایده به سازمان لیگ اعلام کردند که در بررسی های اولیه تعداد آنها به 11 شرکت رسید.

وی ادامه داد: براساس تصمیمی که سازمان لیگ گرفته کف قرارداد سال اول برای تبلیغات محیطی 30 میلیارد تومان و برای سال دوم 37 میلیارد تومان است. ضمن اینکه برای حضور شرکت ها در این مزایدده باید 300 میلیون را می پرداختند که 11 شرکت این کار را کردند.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: در پایان بررسی هایی که صورت گرفته شرکت های کانون ایران نوین، شبکه سبز سیما، کانون تبلیغات رسا و افق سبز به ترتیب بالاترین پیشنهادات را ارائه کردند که بالاترین رقم 160/7 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان لیگ برتر افزود: در نشست حضوری که با این چهار شرکت خواهیم داشت و مذاکراتی که انجام می دهیم در همان جلسه شرکت برنده مزایده را معرفی خواهیم کرد.