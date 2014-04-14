خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: خانه موسیقی مهم‌ترین تشکل صنف، غيردولتی و غير سياسی هنرمندان دست‌اندر كار موسيقي در رشته هاي مختلف است که به انگيزه حفظ، گسترش، اعتلا، اشاعه و معرفي موسيقي و موسيقي دانان ايراني بر مبناي اصول فرهنگي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

ارتقای سطح كيفي و رشد ارزش هاي معنوي موسيقي ايراني مبتني بر فرهنگ ملي، حمايت از حقوق قانوني و معنوي موسيقي دانان در نقاط مختلف ايران در زمينه هاي مختلف موسيقي، هدفمند نمودن فعاليت هاي موسيقي دانان و هنرجويان ايراني به منظور تداوم حضور سنن ملي موسيقي در جامعه، معرفي و عرضه موسيقي ايران به ملت هاي ديگر، تلاش جدي در امر پژوهش موسيقي قديم و نوين ايران جهت شناخت ظرفيت هاي موسيقي ملي، تلاش جهت اجرا و نشر آثار موسيقي دانان ايراني در خارج از كشور، تلاش براي انتشار نشريه موسيقي در چارچوب توسعه فرهنگ ملي، تلاش به منظور تأمين امور رفاهي اعضا با حمايت مسئولين دولتي و بخش خصوصي بخشی از اهداف این نهاد موسیقایی است.

حسین علیزاده، سعید شریفیان، فریدون ناصری، کامبیز روشن روان، داود گنجه ای، حمیدرضا نوربخش، محمد سریر از جمله هنرمندانی بودند که از بدو تاسیس این نهاد صنفی غیر دولتی به عنوان مدیرعامل آنجا فعالیت می کردند.

حمیدرضا نوربخش خواننده موسیقی ایرانی از سال 89 تاکنون به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی به فعالیت خود ادامه می دهد. وی که می توان از او به عنوان جوان ترین مدیرعامل خانه موسیقی نام برد در گفتگویی با خبرنگار موسیقی مهر به مناسبت آغاز سال جدید، ضمن تشریح عملکرد این نهاد صنفی در سال 92 به اعلام برنامه های تنها نهاد صنفی و غیر دولتی حوزه موسیقی در سال 93 پرداخت.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در بخش نخست گفتگوی خود استفاده مدیران دولتی از مشاوره و نظرات کارشناسان خانه موسیقی در جریان سیاستگذاری های کلان حوزه موسیقی، عدم توجه معاون هنری سابق به دستاوردها و فعالیت‌های خانه موسیقی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری جشنواره خصوصی خانه موسیقی، ترجیح ضوابط بر روابط حاکم در حوزه تعاملات دو جانبه معاونت هنری و نهاد خانه موسیقی را از مهم ترین فعالیت ها و رویکردهای این نهاد غیر دولتی در سال 92 نام برد.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران در بخش دوم گفتگوی خود ضمن اشاره به لزوم دخالت نهادهای غیردولتی عرصه فرهنگ و هنر در سیاستگذاری های دولتی از کناره گیری و انفعال برخی از هنرمندان صاحب‌نام موسیقی ایرانی در فعالیت‌های صنفی سخن گفت و اعلام کرد: خانه موسیقی آماده شنیدن نقدهای کارشناسانه و بی غرض منتقدان این نهاد صنفی است.

تشکیل شورای مشورتی برای شکل گیری یک جریان درست در عرصه کپی رایت، نحوه نظارت خانه موسیقی بر فعالیت آموزشگاه‌ها، نحوه دخالت در امور اجرایی و سیاستگذاری در موسیقی، تعامل خانه موسیقی با دولت، برگزاری جلسات و نشست های کارشناسی با علمای دین از جمله مباحثی بود که نوربخش در بخش دوم گفتگوی خود به آن اشاره کرد.

تشکیل شورای مشورتی برای پیگیری کپی رایت

حمیدرضا نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نواقص موجود در حوزه آموزش موسیقی گفت: متاسفانه بسیاری از افرادی که در برخی از آموزشگاه‌ها به تدریس موسیقی مشغول هستند افراد زبده و با تجربه ای در این زمینه نیستند و می توان گفت که هیچ گونه نظارتی روی این افراد نیست. به طور حتم وجود چنین جریانی در درجه اول به ضرر موسیقی است و این موضوعی است که ما از سال گذشته به آن توجه داشتیم و در سال 93 نیز به دنبال ایجاد یک جریان کیفی مناسب در عرصه آموزش خواهیم بود.

وی از تشکیل یک شورای مشورتی در خانه موسیقی برای پیگیری مساله کپی رایت خبر داد و تشکیل آن را نقطه آغازین یک حرکت جدی در جلوگیری از نشر غیر قانونی آثار موسیقایی قلمداد کرد.

نوربخش توضیح داد: مدتی است که یک شورای مشورتی را تشکیل دادیم که در این شورا قرار است در مورد کپی رایت و سایر مسائل قانونی این حوزه اقدامات و تصمیم گیری های مهمی انجام پذیرد که اگر بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم به طور حتم حرکت جدی برای جلوگیری از انتشار غیر قانونی آثار موسیقایی و همچنین رونق اقتصاد موسیقی آغاز می شود. در این شورای مشورتی مباحث حقوقی مربوط به مالکیت معنوی و مادی هنرمندان موسیقی در ایران بدون هیچ تعارفی حتی اگر در سازمان صدا و سیما و دولت باشد مورد بررسی قرار گرفته و برای احقاق حقوق هنرمندان اقدامات جدی انجام می گیرد.

باید در امور اجرای موسیقی دخالت مثبت داشته باشیم

مدیر عامل خانه موسیقی تصریح کرد: در این مورد با هیچ کس شوخی نداریم اتفاقا مسوولان را هم در این شورا دعوت کردیم و مطالبات هنرمندان موسیقی را نیز با آنها در میان گذاشتیم. حتم داشته باشید در این حوزه به هیج عنوان به سمت انفعال پیش نخواهیم رفت و پای رسیدن به مطالبات خود در این زمینه ایستادگی می کنیم. البته تعاملی که در ابتدای مصاحبه ام به آن اشاره کردم به این معناست که ما بتوانیم در امور اجرایی مستقیم دخالت مثبت داشته باشیم و وقتی هم بستری مهیاست چرا به سمت و سویی نرویم که در امور اجرایی حضور داشته باشیم.

این خواننده موسیقی ایرانی با بیان اینکه بین خانه موسیقی و دولت مرزهای مشخصی وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما با همه ارگانهای دولتی تعامل خواهیم داشت اما همه بدانند که مطالبات ما در این حوزه به صورت خیلی جدی پیگیری می شود و فکر می کنم در این حوزه نیز حرکت رو به جلویی داشتیم.

متتقدان خانه موسیقی را به هر بهانه ای دعوت می کنیم

نوربخش در ادامه گفتگوی خود به انتقاد برخی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی به جریان کلی فعالیتهای خانه موسیقی اشاره کرد و گفت: ما سعی کردیم تمام استادان و هنرمندان ارجمندی را که در حوزه فعالیتی ما چندان تمایلی به حضور نداشتند به بهانه‌های مختلف برای حضور در کارها دعوت کنیم چرا که اعتقاد داریم اینجا یک نهاد فراگیر است که نباید در آن یکسونگرانه عمل کرد. اینکه یک طیفی بیاید و طیف های دیگر در کنار گود باشند اصلا کار شایسته ای نیست و جریان کار به مانند سیاستی می شود که طیف مخالف در آن حضور ندارند.

وی گفت: من این را بدون هیچ شائبه ای عرض می کنم که چنین نگرشی نه در هیات مدیره و نه در شورای عالی خانه موسیقی وجود ندارد چرا که همه ما اعتقاد داریم همه باید در این عرصه حضور داشته باشند. این در حالی است که گمان نمی کنم در خانه موسیقی منفعتی به آن معنا وجود داشته باشد که عزیزان بخواهند از آن سهمی ببرند. اتفاقا من معتقدم این آدم ها اعتبار خود را هم به اینجا آورده اند و این نیست که بخواهند با حضور در این نهاد صنفی برای خودشان اعتبار بگیرند. البته بعضی از افراد هم هستند که به دنبال کسب اعتبار از اینجا هستند ولی من با تمام این احوال تاکید می کنم در خانه موسیقی به روی هیچ کس بسته نیست.

راه اندازی کانون خوانندگان پاپ خانه موسیقی

مدیرعامل خانه موسیقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه های هیات مدیره در حوزه موسیقی پاپ توضیح داد: دوستانی که پیگیر اخبار خانه موسیقی هستند می دانند که ما چندی پیش راه‌اندازی کانون خوانندگان موسیقی پاپ را تصویب کردیم و از دوستان هم دعوت کردیم که در این راه همراه ما باشند کما اینکه خود من با چند نفر از فعالان این عرصه صحبت کردم و قرار شد بر مبنای این تصمیم کانون هم تشکیل شود. البته ممکن است در گذشته های دور تفکراتی وجود داشته که باعث رنجش دوستان خواننده در این حوزه شده است و این عزیزان احساس کردند اینجا مرزبندی های وجود دارد اما واقعیت این است که در حال حاضر به هیچ عنوان نگرشی با نحوه دیدگاه در خانه موسیقی وجود ندارد.

نوربخش گفت: من معتقدم موسیقی پاپ شاخه‌ای موسیقی است که اتفاقا بسیار فعال است و حضور پررنگی هم دارد بنابراین طبیعی است که در نهادی مانند خانه موسیقی چنین موسیقی‌ای حضور داشته باشد. اما متاسفانه جای این موسیقی در بین ما خالی است که به زودی با حمایت فعالان این حوزه پر خواهد شد و ما در عرصه خوانندگی پاپ شاهد راه اندازی کانون خوانندگان موسیقی پاپ خواهیم بود. البته بسیاری از نوازندگان این حوزه هم اکنون نیز عضو کانون آهنگسازان ما هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند. ما معتقدیم اصولا برای ساماندهی این حوزه نیز باید خانه موسیقی وارد شود و از نابسامانی ها نیز بکاهد.

خانه موسیقی با حوزه علمیه برنامه های مشترک برگزار می کند

این کارشناس مسائل فرهنگی هنری در بخش دیگری از صحبتهای خود به برگزاری جلسات مشترک خانه موسیقی با علما و کارشناسان مسائل مذهبی در سال جدید اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که از سال 92 به شدت پیگیر آن بودیم و در همین زمینه نیز جلساتی را برگزار کردیم ماجرای پر چالش «فقه و موسیقی» است که بنا داریم با حضور کارشناسان مذهبی و علمای دین سلسله نشست ها و جلساتی را در این زمینه برگزار کنیم که می تواند ریشه ای ترین مشکلات موسیقی ایران را حل کند.

نوربخش افزود: من در جلسه معارفه آقای جنتی وزیر ارشاد هم با وی درباره طرح چنین موضوعاتی پیشنهاداتی را ارائه دادم چرا که اعتقاد دارم مهم ترین مساله ای که باید ریشه ای حل شود و معضلات و مشکلات موسیقی ما همه از آنجا نشات می گیرد ابهامی است که در بخش فقه و موسیقی وجود دارد و اگر این موضوع حل شود همه مشکلات موسیقی نیز حل می شود.

قصد تقابل با مسائل فقهی را نداریم

این خواننده موسیقی ایرانی ادامه داد: ما قصد تقابل با هیچ جریان فقهی را نداریم اما بر این باوریم که این موضوع یکی از مباحث جدی ما در حوزه موسیقی است که تاکنون جلسات جسته گریخته ای پیرامونش برگزار شده اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم زندگی مان با فقه گره خورده و در ذهن مردم این مساله هست که با شنیدن موسیقی احساس گناه می‌کنند. حالا ما می خواهیم وارد ماجرا شویم و از زاویه علمی موسیقی و نگاه فقهی مذهب دست به شفاف سازی هایی بزنیم که از همین جا از علمای حوزه می خواهم وارد این مباحث شوند و با کارشناسی دقیق روی مصادیق کار را در کنار هنرمندان موسیقی به جایی هدایت کنند که از این شرایط بینابین موسیقی و فقه خارج شویم چرا که از نظر من این ابهامات به نفع جامعه هم نیست.

دلایل کم‌کاری آقای مدیر عامل در عرصه خوانندگی

نوربخش در بخش پایانی صحبتهای خود به کم کاری هایش در عرصه موسیقی هم اشاره کرد و گفت: بخشی از این کم کاری ها به طور عمده به فعالیت کاری من در خانه موسیقی برمی گردد که ناگزیر من را به کم کاری هدایت کرده اگر چه در دوره اول من از سمت مدیرعاملی خانه موسیقی استعفا دادم اما متاسفانه یا خوشبختانه با اصرار دوستان دوباره وارد کار شدیم. از سوی دیگر من در خوانندگی و آواز هیچ وقت آدم پرکاری نبودم چرا چندان به پرکاری اعتقادی ندارم و بر این باورم من زمانی باید کار کنم که آنچه انجام می دهم از روی اعتقادم باشم که بتوانم قلبا از آن کار دفاع کنم. این فضایی بوده که از همان ابتدا که کار خوانندگی را شروع کردم با من بوده و تا به امروز هم ادامه داشته است اگر چه برای من آدم هایی که کنارشان قرار است برنامه ای اجرا کنم نیز مهم هستند.

این خواننده در پایان عنوان کرد: اگر حمل بر خودستایی نشود بی اغراق می گویم که در ماه برای من سه یا چهار اثر می آورند تا من آنها را گوش کنم اما برای من کار کردن مهم نیست چراکه من همیشه منتظرم کاری را انجام دهم که با سلیقه ام همراه باشد. البته این به معنای نفی کارهای انجام شده از سوی هنرمندان نیست چرا که من در مقامی نیستم که بخواهم درباره خوب یا بد بودن آنها نظری بدهم. از سوی دیگر من شاید در ایران فعالیت نمی کنم اما در فروردین ماه کنسرت هایی را در خارج از کشور به همراه داریوش پیرنیاکان، سعید فرج پوری و بهنام سامانی برگزار می کنم که تاکنون کنسرت لندن قطعی شده است.

گفتگو از علیرضا سعیدی