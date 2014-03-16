به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری،حسن روحانی رییسجمهوری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار اوانجلوس ونیزلوس، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه یونان توسعه مناسبات ایران و اتحادیه اروپا را به نفع کل منطقه و جهان دانست و بر اراده جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه روابط فی مابین تاکید کرد.
روحانی در این دیدار روابط ایران و یونان را روابطی دیرینه و تاریخی توصیف و توسعه مناسبات میان دو کشور را به نفع دو ملت و دو کشور دانست و گفت: ظرفیتهای بسیار خوبی در راستای تقویت و تحکیم روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد.
وی با اشاره به ریاست دورهای یونان بر شورای اتحادیه اروپایی اظهارداشت: بهانه هستهای نباید وسیلهای برای فاصله انداختن میان ایران و اتحادیه اروپا شود و معتقدم روابط سنتی و تاریخی ایران و اتحادیه اروپا که به نفع منافع مشترک دو طرف خواهد بود، باید بازسازی شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه اعتماد متقابل زیربنای توسعه مناسبات است، گفت: البته در گذشته معضلات و سوءظنهایی میان ایران و برخی کشورهای اروپایی وجود داشته که هنوز هم ادامه دارد؛ در این راستا هر دو طرف باید برای رفع این بی اعتمادی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه ایران جدای از روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با اتحادیه اروپا آمادگی گفتگو در خصوص مسائل استراتژیک را نیز دارد، موضوع انرژی، ترانزیت، ثبات و امنیت منطقهای و مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطیگری را از جمله این مسائل دانست.
روحانی با اشاره به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر مبارزه با خشونت و افراطی گری، گفت: جمهوری اسلامی ایران با جدیت آمادگی دارد تا با اتحادیه اروپا علیه خشونت، تروریسم و افراطی گری در چارچوب قطعنامه Wave همکاری کند.
رئیسجمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات خود در خصوص توافق ژنو متعهد بوده است، گفت: ایران نسبت به همه توافقهای بینالمللی در خصوص سلاحهای کشتار جمعی متعهد است و این در حالی است که ملت ایران از لحاظ اخلاقی و مذهبی نیز نگهداری، ساخت و استفاده از سلاح های کشتار جمعی را امری مذموم و حرام میداند.
وی افزود: البته ملت ایران در خصوص حقوق خود هیچ گاه تبعیض را نمیپذیرد و فناوری هستهای صلحآمیز را حق خود میداند.
وزیر امور خارجه یونان: یونان همیشه دروازه ایران به اروپا خواهد بود
اوانجلوس ونیزلوس، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه یونان نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و طولانی مدت دو کشور گفت: هیچ مانعی در روابط ایران و یونان وجود ندارد و دو کشور آمادگی دارند همکاری اقتصادی خود را در زمینه حمل و نقل، تجارت، دارو و کشاورزی توسعه دهند.
وزیر امور خارجه یونان با اشاره به ریاست کشورش به عنوان رییس دورهای اتحادیه اروپایی، گفت: یونان به عنوان رییس دورهای اتحادیه اروپایی در جهت روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا تلاش میکند.
وی افزود: ما معتقدیم دولت جدید در ایران میتواند در زمینه ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل نقش قابل توجهی را ایفا کند.
اوانجلوس ونیزلوس گفت: من به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه یونان و رییس دوره ای اتحادیه اروپایی در خدمت شما هستم تا دیالوگ سیاسی بین ما برقرار باشد و نتایج سفرم را به اطلاع اتحادیه اروپا خواهم رساند.
رییس دورهای اتحادیه اروپایی حفظ اعتماد بهوجود آمده میان ایران و اروپا را وظیفه مشترک و تاریخی همگان دانست و تصریح کرد: امروز جامعه بینالملل به یک اطمینان همیشگی نیاز دارد و نقش بالقوه ایران می تواند در حل بسیاری از مشکلات و مسائل منطقهای و بینالمللی از جمله موضوع سوریه، مصر، بحران اوکراین و مساله افغانستان تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه یونان مواضع راهبردی و قابلیتهای ایران که میتواند نقش بالقوهای را در منطقه و جهان ایفا کند باور دارد گفت: مطمئناً بدون حضور، مشارکت و همکاری ایران در موضوع سوریه هرگز نمیتوان به راه حلی مطمئن رسید.
وزیر امور خارجه یونان همچنین بر ضرورت تقویت و گسترش مناسبات و همکاری های بخش های خصوصی ایران و یونان با یکدیگر تاکید کرد و افزود: یونان همیشه دروازه ایران به اروپا خواهد بود.
