اردوگاه اسکان اضطراری مسافران نوروزی در همدان برپا می شود/ مدرن ترین هلیکوپتر امدادی آسیا به همدان می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اشرفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: اردوگاه اسکان اضطراری به همراه پایگاه سلامت در ورودی شهر همدان از مسیر شمالی در ایام نوروز ایجاد می شود که اقدام به ارائه تسهیلات اولیه به مسافران نوروزی خواهد کرد.

وی ادامه داد: ویترین اصلی جمعیت هلال احمر سازمان جوانان آن است که با ایجادو ساماندهی و بهره گیری از تجهیزات روز و بهره مندی از طرح های عملیاتی مناسب آماده پاسخگویی به هرگونه شرایط اضطراری است.

شناسایی نقاط حادثه خیز در استان

قائم مقام جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه طرح های آموزش و مانورهای عملیاتی این جمعیت پر هرینه و پیچیده است، بیان کرد: نقاط حادثه خیز در استان و شهرها شناسایی شده و به صورت نقشه جغرافیایی در زمان وقوع حادثه مورد استفاده قرار می گیرد.

اشرفی ادامه داد: آموزش ها حوزه های امداد ونجات سیلاب،کوهستان، جاده و امداد کوهستان را شامل میشود و دوره های تخصیص نیز برای اعضا جمعیت برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در تغذیه اضطراری و حمایت روانی از مصدومین حوادث مهم ترین وظایف، حوزه امداد و نجات این جمعیت محسوب می شود، افزود: جمعیت برای هر لحظه اضطراری آمادگی لازم را چه از لحاظ کمی وکیفی برای مقابله با حوادث طبیعی وغیر طبیعی دارد.

قائم مقام جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان كرد: برای هر شرایطی باید برنامه ریزی های مدونی وجود داشته باشد.

استقرار 22 پایگاه امداد ونجات در محورهای مواصلاتی همدان

اشرفی با اشاره به استقرار 22 پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی استان از 25 اسفند تا 15 فردرودین، اظهار داشت: 20 دستگاه آمبولانس،10 دستگاه خودرو نجات،استقرا پایگاه سلامت در ورودی شمالی شهر همدان که اقدام به ارائه خدمات پزشکی به مسافران می کند از دیگر خدمات این نهاد در نوروز 93 است.

وی اذعان داشت: طرح امداد و نجات کوهستان با تمرکز بر منطقه دشت میشان الوند به صورت 24 ساعته در ایام نوروز فعال خواهد بود و مرکز امداد این نهاد در استان نیز در این مدت آماده یاری رساندن به هموطنان است.

قائم مقام جمعیت هلال احمر استان همدان افزود: در 12 پایگاه ثابت امدادی که در نقاط صعب العبور قرار دارند فضای مناسبی برای مسافران در راستای رفع خستگی از سفر فراهم شده و هماهنگی نیز با تیم های امداد و نجات انجام گرفته تا آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری را داشته باشند.

اشرفی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص چگونگی استفاده از بالگرد این جمعیت در استان در ایام نوروز، اذعان داشت: این بالگرد در ایام نوروز به استانهای همجوار نیز در جهت رساندن مصدومین پوشش لازم را خواهد داد و از 25 اسفند سال جاری تا دوم فروردین سال آینده در استان حضور دارد و پس از آن از هفتم فروردین در اختیار استان زنجان بوده و سپس تا پایان نوروز باز هم در استان فعالیت خواهد کرد.

2020 نفر ساعت امداد گر در طرح نوروزی فعالند

وی افزود: دو هزار و 20 نفرساعت در طرح نوروزی این جمعیت در ایام نوروز در استان فعال خواهند بود و امداد رسانی هوایی یکی از پر هزینه ترین عملیات های نجات در جهان است که اکنون در ایران 13 استان دارای هلیکوپتر امداد ونجات هستند.

قائم مقام جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به سرعت عمل هلیکوپتر نجات این جمعیت در استان در امداد رسانی مصدومان صعود به کوهستان الوند در سالجاری، گفت: 15 فروند هلیکوپتر در سال آینده در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد که با مذاکرات و قول های داده شده یکی از این هلیکوپتر ها به استان همدان خواهد آمد و با اضافه شدن این تعداد بالگرد ایران دارای مدرن ترین ناوگان هلیکوپترهای امدادي در آسیا خواهد شد.