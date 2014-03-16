برگزاری همایش ائمه جمعه در گیلان / فقط بلند گوی دردها نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان ظهر یکشنبه در همايش ائمه جمعه استان با تشریح اقدامات انجام گرفته و برنامه های پیش رو ، امامان جمعه را یارو یاور مسئولان دانست و گفت: تذاکرات و رهنمودهای امامان جمعه همواره راهگشا است.

محمد علی نجفی با بیان اینکه امامان جمعه همواره پشتوان ای ارزشمند برای مدیران اجرایی و استاندار هستند، افزود: ائمه جمعه یاوران کم توقع، دلسوز، مردمی و انقلابی نظام هستند که تذاکرات و رهنمودهای آنان همواره راهگشا است.

وی تاکید کرد: تذکرات ائمه جمعه به مسئولان شهرستانی آنان را کوشاتر می کند.

استاندار گیلان با اشاره به خسارات برف در استان گفت: در بخش هزینه های ضروری و جبران خسارت ها تاکنون 45 میلیارد تومان بودجه عمراني اختصاص یافته است.

وی افزود: توزیع تسهیلات بلاعوض از دیروز از سوی بنیاد مسکن در بین مردم آغاز شده است.

نجفی ادامه داد: پرداخت تعهدات بیمه ای مردم و محصولات کشاورزی نیز در حال پیگیری است.

وی همچنین با تشریح دستاوردهای اجرایی موفق اقتصادمقاومتی گفت: بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش تولید، پویایی اقتصاد و غیره از جمله دستاوردهای اجرای این سیاست خواهد بود.

استاندار گیلان گفت : پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوي رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس جمهور اجرای این سیاست ها به عنوان تکالیف اصلی مدیران استانی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به دوران تحریم نیست از اینرو برای شکوفایی وضعیت جامعه اجرای این مهم را جدی می دانیم.

نجفی به کاهش تورم از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید نیز اشاره کرد و اظهارداشت: دولت در زمینه کاهش تورم و ایجاد اشتغال برنامه های اساسی دارد که با اجرای اقتصاد مقاومتی این وضعیت بهتر خواهد بود.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دولت و مجلس برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به جمع بندی رسیده اند، گفت: ائمه جمعه با ارشادات خود می توانند در این زمینه کمک شایان توجهی داشته باشند.

استاندار گیلان گفت: در فاز دوم هدفمندی بخشی از یارانه ها در حوزه ها های بهداشت و درمان و صنعت هزینه خواهد شد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بصورت ملايم خواهد بود و یارنه هیچ فردی بصورت اجباری حذف نخواهد شد.

نجفی با اشاره به اینکه هزینه یارانه ها باید بصورت مناسب در جامعه هزینه شود تا دچار تورم و رکود تولید نشویم یادآورشد: سال گذشته 9 برابر پولی که می توانستیم در بخش عمرانی هزینه کنیم به مردم استان فقط یارانه پرداخت شد.

وی به کم آبی سال کشاورزی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه امامان جمعه در این زمینه به کمک مسئولان بیایند،گفت: اگر شخم اول بصورت همزمان و با استفاده از آبهای سطحی، آب باران و استخرها و آبندان ها انجام گیرد می توانیم در مصرف آب مدیریت مناسب داشته و صرفه جویی کنیم.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمایت از بخش خصوصی گفت: در استان سرمایه برنمی خواهیم بلکه به دنبال سرمایه گذاریم تا اشتغال و تولید به شکل واقعی صورت بگیرد.

وی ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه گفت: در نوروز ضمن اینکه این ایام گرامی داشته می شود به استقبال از میهمانان نورزی خواهیم رفت.

نجفی در ادامه از ائمه جمعه خواست با بیان موفقیت ها، روحیه امید و نشاط را در جامعه تقویت کنند.

امام جمعه رشت نیز در این همایش با بيان اينكه نباید جامعه را با بیان مكرر مشکلات دلسرد کرد و به دولت فشار آورد، گفت: دولت تدبیر و امید با وجود مشکلات در حال تلاش برای رفع نواقص و کاستی هاست.

آیت الله قربانی ادامه داد: با توجه به سیاست تنش زدایی دولت و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فضا در حال باز شدن برای کار و تلاش بیشتر است و در چنین شرایطی فقط بلندگوی دردها نباشیم.

وی تاکید کرد : دولت با ارشادات و هدایت های رهبر معظم انقلاب شبانه روز در حال تلاش و کوشش است.