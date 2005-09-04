به گزارش خبرنگار " مهر" چگيني با پانچي سايوتا از تايلند ديدارخواهد كرد و حسيني به مصاف ساديف رستم ازازبكستان مي رود. اين درحالي است كه پيش ازاين رضا قاسمي و همايون اميري بوكسورهاي كشورمان دراوزان 69 و 81 كيلوگرم موفق شده اند تا به مدال برنزاين رقابت ها دست پيدا كنند. شايان ذكراست كاروان بوكس كشورمان ساعت 22 فردا شب، ويتنام را به قصد كشورمان ترك مي كند.
بيست و سومين دوره مسابقات بوكس قهرماني آسيا - ويتنام
دو مدال طلا در انتظار بوكسورهاي ايران
نورالدين چگيني و روح اله حسيني بوكسورهاي اوزان 60 و 90+ كيلوگرم كشورمان حاضر در رقابت هاي بوكس قهرماني آسيا ، تا ساعتي ديگر در ديدارهاي فينال به ميدان مي روند.
به گزارش خبرنگار " مهر" چگيني با پانچي سايوتا از تايلند ديدارخواهد كرد و حسيني به مصاف ساديف رستم ازازبكستان مي رود. اين درحالي است كه پيش ازاين رضا قاسمي و همايون اميري بوكسورهاي كشورمان دراوزان 69 و 81 كيلوگرم موفق شده اند تا به مدال برنزاين رقابت ها دست پيدا كنند. شايان ذكراست كاروان بوكس كشورمان ساعت 22 فردا شب، ويتنام را به قصد كشورمان ترك مي كند.
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