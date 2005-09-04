دو مدال طلا در انتظار بوكسورهاي ايران

به گزارش خبرنگار " مهر" چگيني با پانچي سايوتا از تايلند ديدارخواهد كرد و حسيني به مصاف ساديف رستم ازازبكستان مي رود. اين درحالي است كه پيش ازاين رضا قاسمي و همايون اميري بوكسورهاي كشورمان دراوزان 69 و 81 كيلوگرم موفق شده اند تا به مدال برنزاين رقابت ها دست پيدا كنند. شايان ذكراست كاروان بوكس كشورمان ساعت 22 فردا شب، ويتنام را به قصد كشورمان ترك مي كند.

