پاسخگویی به شبهات جوانان مهمترین عامل در برابر خنثي كردن توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم علی فراشی بعد از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی مباغان و ائمه جمعه مدارس دخترانه اظهار داشت: تبیین مبانی دینی و عقیدتی در بین جوانان و نوجوانان و پاسخگویی به شبهات دینی آنان از مهمترین عوامل در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنان به شمار می آید و باید همه متولیان امر در این خصوص با تمام توان گام بردارند.

وی افزود: حوزه ‌های علمیه متون دینی برگرفته از قرآن و سنت را تبدیل به فرآورده‌ های علمی کرده و برای توزیع بین دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌ دهند و انتظار می رود آموزش و پرورش از این ظرفیت در راستای بسط و گسترش دین اسلام در بن نوجوانان استفاده کنند.

مدیرمرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به هجمه های فرهنگی و عقیدتی دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه قشر جوان و نوجوان بیان کرد: باید ضمن تعامل، برنامه ریزی و اجرای برنامه های پژوهشی، آسیب ها را شناسایی و به سوالات وشبهات جوانان پاسخ دهیم و لازمه ی آن تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه های فرهنگی است.

حجت الاسلام فراشی یادآور شد: این گارگاه با محوریت موضوعاتی همچون مخاطب شناسی، شناسایی نحله های انحرافی و عرفان های کاذب، آموزش عملی احکام نماز و بصیرت افزایی برگزار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: معیار سنجش افراد نزد خداوند نماز اوست و اگر نماز فردی در نزد خداوند مقبول باشد رفتار و نیات خیر او نیز مقبول درگاه حق قرار می گیرد.

مدیرمرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: عالم بودن یکی از اولین شرایط الزامات امامت است و حرکات و رفتار روحانی باید منطبق با گفتار او باشد تا مردم از او پیروی کنند.

حجت الاسلام فراشی اظهار داشت: علم داشتن به هر کاری ضروری است و روحانی می تواند با تکیه بر علم و دانش در بین آحاد جامعه بصیرت افزایی ایجاد کند.

وی با اشاره به این مطلب که در کنار طهارت باطنی طهارت ظاهری نیز باید مد نظر باشد، افزود: خوش اخلاقی نیز یکی دیگر از الزامات امامت است چرا که دین مبین اسلام بر اساس خلق نبوی گسترش پیدا کرد.

مدیرمرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان کرد: امامت جماعت باید مطالب خود را کوتاه، روان و نافذ بیان کند تا تاثیرگذاری مطلوبی را در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان داشته باشد.

حجت الاسلام فراشی یادآور شد: واگذاری امور نماز جماعت به دانش آموزان و مشارکت دادن در حرکت ها دینی، تشویق افراد نمازگزار، برجسته کردن جشن تکلیف در بین بانوان نوجوان و تقویت تقوا در بین جوانان و آحاد جامعه از دیگر الزامات امامت در جامعه اسلامی است.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست يادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب زمینه برای گسترش و ترویج دین مبین اسلام در بین جوانان و نوجوانان فراهم شود.