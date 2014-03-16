آماده برقراری نظم در ایام نوروز هستیم / کاهش حوادث و تصادفات در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی بعد از ظهر یکشنبه در رزمایش طرح مشترک نوروزی که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار شد هدف از اجرای این برنامه را گفت: با توجه به آغاز طرح های نوروزی در حوزه ترافیکی، رزمایشی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شده است.

میرفیضی افزود: همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز میل و شور و شعف مردم برای مسافرت آغاز می شود و گلستان یکی از استان های مسافرپذیر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل قرار گرفتن در مسیر مشهدالرضا (ع) محل تردد مسافران و وسایل نقلیه زیادی است که ما باید با آمادگی لازم بتوانیم سفری ایمن برای همه آنها را فراهم کنیم.

وی برقراری نظم عمومی را اولویت نیروی انتظامی برشمرد و افزود: برقرار کردن نظم عمومی در محل اسکان مسافران در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و همه دستگاه های مرتبط و ستاد تسهیلات نوروزی در این راه به ما کمک خواهند کرد.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان تصریح کرد: حدود 2500 نفر نیرو در حوزه نیروی انتظامی در 81 محور مختلف به طول بیش از 4 هزار کیلومتر به کارگیری شده اند، تیم های پلیس و امداد و نجات در نقاط مختلف استان به طور متراکم استقرار یافته اند.

وی به دیگر اقدامات این نهاد اشاره کرد و یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات ما مدیریت سرعت در جاده ها است زیرا باعث کاهش حوادث و ایجاد ترافیک مناسب خواهد شد، اعتقاد داریم اگر در ابتدای سال برنامه ریزی صحیصحی داشته باشیم در طول سال به مشکلی بر نمی خوریم.

سردار میرفیضی با ارائه آماری از جایگاه مناسب گلستان در بین استان های کشور سخن گفت و تصریح کرد: گلستان در سطح تصادفات و حوادث جاده ای جزو استان های برتر کشور بوده و آمار خوبی در این زمینه داریم، در سال 92 نسبت به سال گذشته 22 درصد کاهش در تعداد کشته ها، 7 درصد کاهش در تعداد مصدومین و 6 درصد کاهش در کل تصادفات شده است.

وی افزود: در آمار تعداد فوت شدگان در صحنه نیز جزو استان های نسبتاً خوب کشور هستیم اما از نظر تعداد فوت شدگان در حین انتقال به مراکز درمانی رتبه چهاردهم را داریم که باید در این زمینه بهتر کار کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد: نوروز امسال نیز نیروی انتظامی تمام تلاش خود را انجام می دهد و امیدواریم تلاش های ما مورد رضایت مردم که باعث رضایت خداوند می شود قرار بگیرد.