اخضر ابراهیمی وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه قرار است فردا در تهران با وزیر امور خارجه ایران رایزنی کند.
دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی از دیگر برنامه های الابراهیمی در تهران است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برای دیدار با مقامات ایرانی ساعتی قبل وارد تهران شد.
