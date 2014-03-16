21هزار زائر اروپایی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد حسن نامی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت عملیات والفجر 10 اظهار کرد: به یاری خداوند متعال و برنامه ریزی های مناسب از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیون و 460 هزار زائر داخلی و خارجی از یادمان های دفاع مقدس کشور بازدید کردند.
وی افزود: 21 هزار نفر از کشورهای اروپایی، 64 هزار نفر از کشورهای منطقه خاورمیانه و مابقی نیز از سراسر کشور در سال جاری از مناطق جنگی کشور بازدید کردند و با روحیه جبه و شهادات آشنا شدند.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بیان کرد: سیاست سازمان اعزام راهیان نور به مناطق غرب و شمال غرب کشور با توجه به ظرفیت ها است.
نامی یادآور شد: گسترش اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور با هدف انتقال بیش از پیش ایثارگری های شهدا و رزمندگان است و انتظار می رود در کنار این امر صنعت گردشگری کشور نیز توسعه داده شود.
وی ادامه داد: تشکیل دو سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس و سازمان سینمایی از جمله اقدامات این بنیاد در راستای تقویت حوزه فرهنگ و ایثار بوده است.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: تشکیل سازمان سینمایی تاثیر بسزایی در خلق فیلم های محتوایی و ارزشی از ایثارگیری رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس دارد.
نامی اظهار داشت: همچنین تشکیل سازمان بانوان در بنیاد در راستای تقویت بیش از پیش بحث اعزام راهیان نور از دیگر اولویت های بنیاد است.
وی افزود: تشکیل سازمان اسناد دفاع مقدس به منظور جمع آوری و حفظ مدارک، خاطرات و هرآنچه مربوط به ایثارگری رزمند گان در آن دوران است از دیگر برنامه های بنیاد است.
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