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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۵

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21هزار زائر اروپایی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کردند

21هزار زائر اروپایی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کردند

سنندج - خبرگزاری مهر: جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: در سال جاری 21 هزار زائر اروپایی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد حسن نامی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت عملیات والفجر 10 اظهار کرد: به یاری خداوند متعال و برنامه ریزی های مناسب از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیون و 460 هزار زائر داخلی و خارجی از یادمان‌ های دفاع مقدس کشور بازدید کردند.

وی افزود: 21 هزار نفر از کشورهای اروپایی، 64 هزار نفر از کشورهای منطقه خاورمیانه و مابقی نیز از سراسر کشور در سال جاری از مناطق جنگی کشور بازدید کردند و با روحیه جبه و شهادات آشنا شدند.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان کرد: سیاست سازمان اعزام راهیان نور به مناطق غرب و شمال ‌غرب کشور با توجه به ظرفیت ها است.

نامی یادآور شد: گسترش اعزام‌ کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور با هدف انتقال بیش از پیش ایثارگری‌ های شهدا و رزمندگان است و انتظار می رود در کنار این امر صنعت گردشگری کشور نیز توسعه داده شود.

وی ادامه داد: تشکیل دو سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس و سازمان سینمایی از جمله اقدامات این بنیاد در راستای تقویت حوزه فرهنگ و ایثار بوده است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: تشکیل سازمان سینمایی تاثیر بسزایی در خلق فیلم ‌های محتوایی و ارزشی از ایثارگیری رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس دارد.

نامی اظهار داشت: همچنین تشکیل سازمان بانوان در بنیاد در راستای تقویت بیش از پیش بحث اعزام راهیان نور از دیگر اولویت ‌های بنیاد است.

وی افزود: تشکیل سازمان اسناد دفاع مقدس به منظور جمع ‌آوری و حفظ مدارک، خاطرات و هرآنچه مربوط به ایثارگری رزمند گان در آن دوران است از دیگر برنامه‌ های بنیاد است.

کد مطلب 2257697

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