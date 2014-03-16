مسایل زیست محیطی به صورت ملی دیده شوند/ ایجاد زمینه برای توسعه پایدار محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پروین فرشچی ظهر یکشنبه در در آئین تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: هر چند سازمان حفاظت محیط زیست از نظر برخورداری امکانات از بهترین نهادهای دولتی نیست ولی از خوشبخت‌ترین سازمان‌ها است.

وی با اشاره به همکاری مردم و دلسوازان با سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان ساخت: برخورداری این سازماناز همکاری و همراهی مردم باعث شده تا این سازمان از خوشبخت‌ترین سازمان‌ها باشد.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به نقش مهم استان‌های ساحلی در اقتصاد کشور، افزود: استان‌های ساحلی از اهمیت بسیار زیادی در زمینه مسائل زیست‌محیطی در سطح بین‌الملل برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه منابع انسانی مهمترین سرمایه کشور است و ثروت کشور نفت و گاز و منابع طبیعی نیست، بیان داشت: منابع انسانی ثروت ملی محسوب می‌شود و باید برای توسعه پایدار به صورت ملی به آن توجه کنیم.

حفاظت از محیط زیست و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار

فرشچی یکی از مهمترین معضلات سازمان حفاظت محیط زیست را نبود نگاه فرابخشی حاکم بر آن عنوان کرد و بیان داشت: مسائل زیست محیطی به شکل ملی دیده نمی‌شود و باید شاهد نگاه ملی به این مسائل باشیم.

وی حفاظت از محیط زیست و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار را به عنوان محور اصلی برنامه های کلان این سازمان مطرح کرد و خاطرنشان ساخت: کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست باید با دید ملی به اهداف و پروژه‌ها نگاه کنند و با همکاری و هم‌فکری همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در این بخش گام بردارند.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های سید اصغر مطهری، حسین دلشب به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر معارفه شد.

در این آئین لوح تقدیری از سوی دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سید اصغر مطهری اهدا شد.

