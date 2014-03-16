به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، رئیسی که روز جمعه به دلیل مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستان منتقل شده بود، امروز به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد. به گفته پزشکان وضعیت این پیشکسوت وزنهبرداری رو به بهبودی است و فردا به بخش بازخواهد گشت.
در همین راستا حسین رضازاده ضمن عیادت از این پیشکسوت وزنه برداری دقایقی با دکترکریمی، پزشک معالج وی صحبت کرد تا در جریان آخرین وضعیت سلامتی قهرمان پیشین وزنهبرداری ایران و اردبیل قرار بگیرد.
میر رسول رئیسی 67 سال پیش زمانی که تیم ملی وزنه برداری به عنوان نخستین تیم ورزشی ایران در سال 1947 به خارج از کشور اعزام شد، در کنار بزرگانی چون محمود نامجو و جعفر سلماسی تیم ملی را همراهی کرد. وی یک سال بعد همراه با تیم ملی وزنهبرداری، کاروان ورزشی ایران را در المپیک 1948 لندن همراهی کرد و در حاشیه همان رقابتها به عنوان نخستین وزنهبردار ایرانی، در رقابتهای پرورش و زیبایی اندام، نایب قهرمان جهان شد.
رئیسی در نخستین دوره بازیهای آسیایی که سال 1951 در دهلی نو برگزار شد نیز صاحب مدال طلا شد.
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