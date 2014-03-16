اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی شنا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی فدراسیون شنا اسامی شناگران دعوت شده به اردوی تیم ملی را برای دو رقابت پیش رو اعلام کرد. اردوی شناگران بزرگسال به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون(کره جنوبی) از تاریخ پنجم فروردین با حضور هفت ورزشکار ملی‌پوش آغاز می‌شود.



*اسامی شناگران دعوت شده به اردوی بزرگسال به شرح زیر است:

۱- جمال چاوشی

۲- احمدرضا جلالی

۳- امیرمحمد شجاعی فر

۴- آرشام میرزایی

۵- مهدی انصاری

۶- افشین عسگری

۷- آرین علیایی



همچنین اردوی جوانان ملی‌پوش کشور به منظور شرکت در رقابتهای بین‌المللی دوبی نیز با حضور شش شناگر آغاز می‌شود. این مسابقات جهت کسب سهمیه المپیک جوانان نانجینگ برگزار می‌شود.



*شناگران دعوت شده به اردوی جوانان عبارتند از:

۱- آریا نسیمی شاد

۲- محسن مهمان نواز

۳- نیما عبداللهی

۴- شایان عظیمی

۵- رهام پیروانی

۶- آرین علیایی