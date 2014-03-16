امضای تفاهم نامه طرح خشت های آسمانی در ارومیه/ 1000 تخت ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه طرح خشت های آسمانی مبنی بر احداث زائر سرای ارزان قیمت در جوار بارگاه امام رضا(ع) عصر یکشنبه در شورای اسلامی شهر ارومیه با حضور امام جمعه، رئیس شورا و شهردار ارومیه به امضاء رسید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) با تقدیر و تشکر از تلاش های شبانه روزی اعضای شورا و شهردار در جهت خدمت رسانی به مردم بزرگوار شهر ارومیه، وهابیت تکفیری را اساسی ترین تهدید در استان برای جمعیت و اهالی محترم اهل سنت و اهل تشیع دانست و گفت: اهتمام برای مدیریت مناسب حوزه های علمیه اهل سنت و اهل تشیع و ساماندهی آنها با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از اولویت های برنامه های کلی است.

حجت الاسلام والمسلین سید مهدی قریشی ضمن درخواست مساعدت شورا و شهرداری در اتمام سریع بنای جدید حوزه علمیه برادران،و با ارائه گزارش جلسه طرح خشت های آسمانی مبنی بر احداث زائر سراهای ارزان قیمت بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در جوار بارگاه امام رضا(ع) که در مشهد مقدس برگزار شده بود به جلسه ارائه و اعلام آمادگی شورا و شهرداری ارومیه به نمایندگی از اهالی آذربایجان غربی برای احداث محل اقامت و زائر سرا به ظرفیت 1000 تخت تقدیر کرد.

در انتهای جلسه تفاهم نامه گروه استانی موضوع به امضاء نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، رئیس شورا و شهردار ارومیه رسید و تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه در این موضوع تصویب شد.

طرح خشت های آسمانی

زمینیان را بهشتی است در بین دو کوه ، برخی بهشت هشتم می گویندش و برخی قبله هفتم.

اینجا مشهدالرضا(ع)ست ، ترددگاه فرشتگان ، حریم شمس الشموس.

نیست غمزده ای که به آستان بوسی اش رود و اندوهناک باز گردد و نیست گناهکاری که سر تعظیم برآستانش فرود آرد و نابخشوده باز گردد.

و اینجا حریم رضا(ع)ست؛ رضایی که هرکه زائر اوست رضاست.

حرمش را حریمی می باید در خور ، چرا که ورودی بهشت است و اقامتگاه بهشتیان.

حریمی خواهیم ساخت شایسته حرمت

دیگر پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) در خور شان آقا و زائرانش نبود. کهنگی و فرسودگی در و دیوارش آن را به موزه ای شبیه کرده بود به درازای عمر میهمانی آقایمان در طوس. عشق و ارادت به ایشان از مرزها فراتر رفته و نگاه و توسل ارادتمندان از گوشه و کنار جهان، مشهدش را به کانونی بین المللی مبدل کرده است به طوری که جمعیت حدود یک میلیون نفری زائر آن در سال 1365 به بیش از 25 میلیون نفر در سال 1386 رسید.

سیر جمعیت شتابان زائر و سیمای نازیبای شهر، خادمان شهر بهشت را به فکر یافتن راه حلی واداشت. گردهم آمده و پروژه ای تعریف کردند به وسعت 366 هکتار پیرامون حرم با "عنوان طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر". همه مشارکت می کنند از وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا استانداری، آستان قدس رضوی و شهرداری ثامن.

قرار است در این طرح ملی که نیازمند عزم و همت ملی است همه مشارکت کنند از سرمایه گذاران زائر و مجاور گرفته تا خیرین و واقفین و...

همه می آیند و کار اغاز می شود. 4 خیابان اصلی می شود 8 تا. خیابان ها گرد حلقه ای با محوریت حرم مطهر مسیری ایجاد می کنند با عنوان شارستان رضوی. 8 ره باغ نیز در طرح نمایان می شود. حیات شهری در سطوح زیرین تا 4 طبقه پدیدار می شود با 2 طبقه پارکینگ، یک طبقه تونل تاسیسات انرژی و یک طبقه امور مربوط به خدمات.

طرح به مرحله اجرا در می آید. دیگر از کوچه های تنگ و باریک، منازل محقر، اتاق های غیر استاندارد، خدمات بهداشتی نامناسب و... خبری نیست و جای آن ها بازارها و مجتمع های تجاری، واحدهای اقامتی نوساز، هتل ها، هتل آپارتمان هاو... سر درمی آورد؛ تجدید حیات را در پیرامون حرم مطهر به وضوح می توان متصور شد.

خشت های آسمانی، زیارت جاودانی

دیگر همسایگان حریم ولی نعمت را فقط بومیان تشکیل نمی دهند بلکه معجزات امام رئوف علاوه بر مشهدی های ارادتمند، برخی زائران را نیز مشتاق همجواری ایشان کرده است. به برکت حضور ثامن الحجج (ع) ظرفیت های شغلی متفاوتی هم در این محدوده ایجاد شده است. پس در این طرح همه را باید دید؛ از زائر و مجاورگرفته تا سرمایه دار و بی سرمایه.

مدیریت زائران در شهر بهشت متفاوت است؛ همه ساله خیل عظیم زائران بررسی می شوند گزارش ها حضور 25 میلیونی زائران در طول سال رانشان می دهد که 70 درصد آن ها را زائرانی تشکیل می دهندکه از بضاعت کم تری برخوردارند. مگر می شود در طرحی که چندین بار بازنگری شده خیل عظیم زائران گنجانده نشوند.

به مسیر خود در این طرح گسترده بر می گردیم به نقاطی از آن که می رسیم، مشارکت وسعت می گیرد؛ عظمت طرح در این نقاط به اوج خود می رسد، دراین نقاط، تلاقی انسان های زمینی ونگاه های آسمانی شان را می توان نظاره گر بود.

متولیان طرح می آیند و قبل از اینکه حریم آقا(ع) به منطقه ای متمول نشین مبدل شود، زائرسراهایی جانمایی می کنند تازائران کم بضاعت نیز بتوانند با هزینه ای اندک، امکان همجواری چند روزه با آقایشان را داشته باشند.

واقفین و خیرین و...هم می آیند، قبل از این که طومار زندگی آن ها با مرگ پیچیده شود و قبل از اینکه ارتباط ان ها برای همیشه با دنیا قطع شود ارتباط خود را جاودانه می سازند با ایجاد سر پناهی برای زائری، تا از ثواب زیارت زائرین مشتاق و محرومی که به حج خود نائل می شوند بهره مند شوند چه باشند و چه نباشند.

در اینجا؛ همه دست در دست هم می دهند تا خشت هایی را برهم نهند و زمینه خدمتی فراهم نمایند برای زائران دلسوخته امام مهربانی ها، اما سهمی هم برای همه ارادتمندان نگه می دارند که با حداقل آن، توفیق ایجاد ظرفیت برای اقامت یک شب زائر در سال به صورت الی الابد فراهم می شود.

خشت نماد می شود، نمادی از وقف و مجالی برای واقف شدن همه ارادتمندان، تا همواره خیر و برکت نشات گرفته از ایشان در بستر زمان و در جوار علی بن موسی الرضا(ع) جاری و ساری باشد.

بهای هر خشت 88 هزار تومان معین می شود و بهانه ای می شود تا نام همه ارادتمندان بر گرد یک دیوار جاودانه شود.

پیش بینی اولیه، ایجاد 30 هزار تخت بوده است، اما ساخت و بهره برداری از آن بسیار طولانی می شود. پس در گام اول یا همان مرحله پیشتاز 5 هزار تخت برای احداث 14 زائرسرا در دستورکار قرار می گیرد.