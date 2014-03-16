مرمت 12 بنای تاریخی لرستان پشت خط کمبود اعتبارات/ 40 میلیارد تومان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب اجرای طرح مجتمع گردشگری پارک آبی در محل بام لرستان در شهرستان خرم آباد اظهار داشت: این مجتمع دارای 35 هزار مترمربع فضا است که 15 هزار مترمربع از آن سرپوشیده است.

وی با بیان اینکه دو هزار متر مربع از فضای این مجتمع اختصاص به ساخت رستوران دارد، تصریح کرد: سه هزار مترمربع از این مجتمع برای ایجاد بازار وپنج هزار مترمربع نیز برای ایجاد پارکینگ اختصاص یافته است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به اینکه این طرح در دو مرحله به اجرا در می آید، افزود: در فاز اول اجرای این طرح بخش های مربوطه پارک آبی وسینمای شش بعدی ساخته میشود.

امانی با بیان اینکه میزان سرمایه در گردش این مجتمع سالانه پنج میلیارد تومان پیش بینی شده است، ادامه داد: در حال حاضر بخش خاک برداری این مجتمع صورت گرفته که برای این امر تا کنون سه میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه ساخت 300 واحد تجاری در این مجتمع پیش بینی شده است، یادآور شد: زیرساخت های این طرح در زمینه آب، برق و گاز مهیا شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به اینکه با اجرای این طرح 200 نفر اشتغالزایی صورت می گیرد، افزود: برای اجرای این طرح 200 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 12 طرح مرمت ابنیه تاریخی در استان به صورت نیمه تمام وجود دارد، گفت: برای اینکه بتوانیم این اماکن تاریخی را آماده و به بخش خصوصی واگذار کنیم نیاز به 40 میلیارد تومان اعتبار داریم.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته همه اعتبار مرمت آثار تاریخی به سوی قلعه فلک الافلاک هدایت شده است، تصریح کرد: ضروری است که برای مرمت سایر ابنیه تاریخی استان اعتبار اختصاص داده شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: در جلسه کارگروه اشتغال استاندار لرستان برای اتمام مرمت این 12 ابنیه تاریخی 50 درصد اعتبار از محل منابع استانی و 50 درصد نیز از محل منابع ملی اختصاص داد.

