استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان بهترين ظرفيت براي ايجاد اشتغال است/انتقاد از کاهش شاغلان کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري بعد از ظهر یکشنبه در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان هرمزگان با بيان اينكه دولت تدبير و اميد كار خود را در شرايط سخت و پرمشغله اي آغاز كرد، بيان داشت: دولت تدبير و اميد در حالي كار خود را آغاز كرد كه تورم حدود 40 درصد بود و رشد اقتصادي كشور در شرايط ركود منفي پنج درصد قرار داشت.

وي ادامه داد: بدهي هاي دولت نيز در ابتداي كار دولت يازدهم رقم قابل توجهي بود و حدود 480 هزار ميليارد تومان طرح، اجرايي نشده در كشور وجود داشت.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور، عنوان كرد: با وجود تمامي اين مشكلات ميزان تورم با اقدامات دولت به حد قابل توجهي كاهش يافت و سرمايه گذاران ايراني قدرت كار بيشتري پيدا كردند.

جادري در ادامه تصريح كرد: حماسه سياسي به خوبي در سال 92 محقق شد و با اقدامات دولت تدبير و اميد كه نتيجه آن كاهش تورم، خروج از ركود اقتصادي و همچنين مذاكرات موفقيت آميز هسته اي بود، بخشي از حماسه اقتصادي نيز تحقق يافت.

وي در ادامه با بيان اينكه دولت بايد تسهيل كننده امور براي فعاليت سرمايه گذاران و بخش خصوصي باشد، گفت: رسيدن به رشد اقتصادي مثبت با فعاليت سرمايه گذاران و بخش خصوصي در زمينه هاي اقتصادي محقق مي شود و در اين راستا بايد تلاش كنيم تا سرمايه گذاران احساس امنيت كرده و بتوانيم سرمايه ها را جذب كنيم.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و بيان داشت: صندوق توسعه ملي در حال حاضر داراي 30 ميليارد دلار موجودي است كه با معرفي طرح هاي اقتصادي مي توان از تسهيلات اين صندوق استفاده كرد.

جادري خاطرنشان كرد: با درخواست بنده 100 ميليون دلار تسهيلات از صندوق توسعه ملي به طرح هاي صنايع شيلاتي و شناورهاي صيادي استان هرمزگان اختصاص پيدا كرد كه لازم است در ساير بخش ها نيز از اين ظرفيت استفاده كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار توجه بيشتر به رشته هاي كاربردي و مهارت آموزي در مراكز علمي و دانشگاهي شد و افزود: استفاده از ظرفيت پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان بهترين ظرفيت براي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري است كه بايد در اين خصوص اطلاع رساني مناسبي نيز انجام شود.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه بانك هاي استان بايد ميزان مطالبات خود را به صورت دقيق اعلام كنند، اضافه كرد: همچنين لازم است تا طرح هاي راكد مانده نيز شناسايي و دليل مشكلات اين طرح ها بررسي شود.

جادري يادآور شد: در كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حدود پنج هزار هرمزگاني زندگي مي كنند كه بايد شرايط مناسبي ايجاد كنيم تا سرمايه هاي اين افراد كه به استان و وطن خود علاقه دارند، جذب شود.

وي همچنين از كاهش فعالان در مشاغل بخش كشاورزي استان هرمزگان انتقاد كرد و گفت: در سال 90 تعداد شاغلان بخش خدمات در هرمزگان 49.8 درصد بود كه اين رقم در سال 91 به 54 درصد رسيد اما تعداد شاغلان بخش كشاورزي استان از رقم 23 درصدي سال 90 به 15.4 درصد در سال 91 كاهش يافت.

استاندار هرمزگان ادامه داد: شاغلان بخش صنعت هرمزگان نيز از 22 درصد به 31 درصد افزايش يافته كه لازم است اين آمار متوازن باشد و با توجه به ظرفيت هاي بسيار خوب كشاورزي استان، تعداد شاغلان در اين بخش افزايش يابد.

جادري عنوان كرد: مشاغل خانگي نيز يكي از ظرفيت هاي خوب به خصوص براي زنان خانه دار است تا بتوانند درآمد مناسبي داشته باشند كه بايد شرايط عرضه اين محصولات نيز فراهم شود.

وي در بخش پاياني سخنان خود بر لزوم تشكيل منظم و هر ماه يك بار جلسات كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان هرمزگان در سال آينده تاكيد كرد.