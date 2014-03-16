به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمي جادري بعد از ظهر یکشنبه در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان هرمزگان با اشاره به عملكرد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان هرمزگان در سال 92 اظهار داشت: طي سال 92 پنج جلسه كارگروه اشتغال استان هرمزگان تشكيل شد كه حاصل آن 53 مصوبه بود كه 45 مصوبه اقدام شد و هشت مصوبه ديگر در دست اقدام است.

وي در ادامه به آمار جويندگان كار استان هرمزگان در سال 92 اشاره كرد و گفت: 61 درصد جويندگان كار هرمزگان در سال 92 شامل سه هزار و 848 نفر را مردان و 39 درصد شامل دو هزار و 414 نفر را زنان تشكيل مي دهند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان تصريح كرد: 50 درصد جويندگان كار در هرمزگان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند كه به نوعي مي توان گفت اين استان با حجم بيكاران فارغ التحصيل از دانشگاه مواجه است و اين رقم در سال هاي آينده با توجه به افزايش فارغ التحصيلان، بيشتر خواهد شد.

اكرمي گفت: 87 درصد جويندگان كار در هرمزگان در رده سني 15 تا 35 سال قرار دارند و 75 درصد نيز فاقد مهارت هاي فني و حرفه اي هستند.

وي تصريح كرد: در سالجاري 92 درصد جويندگان كار در هرمزگان توسط مراكز كاريابي در بخش خدمات مشغول به كار شدند و پنج درصد در بخش صنعت و يك درصد در بخش كشاورزي جذب شدند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان خاطرنشان كرد: در 11 ماه ابتدايي سال 92 تعداد جويندگان كار در هرمزگان 12 درصد كاهش پيدا كرد كه اين تنها به معناي كاهش ميزان بيكاري نيست، بلكه بخشي از آنها را افرادي كه از يافتن شغل مايوس شده اند، تشكيل مي دهند.

اكرمي در ادامه با اشاره به وضعيت اجراي طرح مشاغل خانگي در هرمزگان، بيان داشت: سهم هرمزگان از منابع بانكي طرح مشاغل خانگي 179 ميليارد ريال در سال 92 بوده كه آمارها نشان مي دهد در بخش طرح هاي پشتيبان مشاغل خانگي موفق عمل نشده است.

وي گفت: ايجاد بازارچه مناسب براي عرضه محصولات مشاغل خانگي توسط شهرداري ها، توليد برنامه هاي آموزشي مناسب در اين حوزه توسط صدا و سيما و ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني براي بازاريابي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردي است كه در طرح مشاغل خانگي گزارشي از اجراي آن توسط نهادهاي مربوطه ارائه نشده است.