1000 تن گندم در بروجرد ذخیره شد/ فعالیت نانوایی ها در روز اول فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد افزود: در طول ایام نوروز اسامی تعداد واحدهای خبازی که روزانه آرد دریافت می کنند به فرمانداری بروجرد اعلام می شود.

وی تصریح کرد: با کنترل و نظارت بازرسین در حال حاضر کیفیت پخت نان در بروجرد بهتر شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد ادامه داد: با پیگیری های انجام شده هزار تن گندم درخواستی از وزارتخانه را جذب و در سیلوهای اداره غله بروجرد ذخیره کره ایم.

شریف طبع با بیان این مطلب افزود: این میزان گندم ذخیره شده به صورت آرد روزانه در اختیار واحدهای خبازی شهرستان قرار داده می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تعطیلات نوروزی و نیاز مردم به نان تصمیم گرفته شد که تعداد 23 واحد خبازی در روز اول فروردین 93 به پخت نان در همه نقاط بروجرد اقدام کنند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد یاد آور شد: همچنین در ایام نوروز روزانه تعداد 93 واحد خبازی موظف به پخت نان مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی هستند.

وی عنوان کرد: اسامی تمامی واحدهای خبازی که به صورت کشیک نوروزی فعالیت خواهند داشت مشخص و به آنان اعلام شده است.