7 متخلف شکار و صید در پلدختر دستگیر شدند/ رها سازی یک قطعه شاه بوف

اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مامورین اجرایی اداره محیط زیست شهرستان پلدختر در حین گشت زنی و کنترل منطقه این افراد متخلف به همراه تور و قلاب ماهیگیری از رودخانه کشکان و مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال دستگیر و ادوات آنها کشف و ضبط شد.

وی افزود: متخلفان برای اخذ ضرر و زیان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر معرفی و سپس به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر از مردم خواست تا در صورت مشاهد هر گونه تخلف مراتب را برای بررسی و اقدامات قانونی به این اداره منعکس کنند

رها سازی یک قطعه شاه بوف توسط محیط زیست پلدختر

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رها سازی یک قطعه پرنده شاه بوف توسط این اداره خبر داد.

سعیدی اظهار داشت: یک قطعه پرنده شاه بوف توسط شخصی با هویت مشخص تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر شد.

وی افزود: این پرنده در یکی از روستاهای هفت چشمه در یکی از دامداری ها گرفتار شده بود که ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از اطلاع از موضوع به محل اعزام شدند.

سعیدی گفت: با هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان معاینات لازم در زمینه بیماری های مخصوص پرندگان به عمل آمد که پس از اطمینان از هرگونه بیماری این پرنده پس از گذشت چهار روز رها سازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر از مردم خواست در صورت مشاهده گونه های وحشی موارد را جهت پیگیری لازم به این اداره گزارش دهند.