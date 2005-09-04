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۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

رييس دانشگاه آزاد واحد شهر ري عنوان كرد:

مركز رشد و فناوري اطلاعات در دانشگاه آزاد شهر ري راه اندازي مي شود

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري گفت : اولين مركز رشد و فناوري اطلاعات منطقه هشت دانشگاه آزاد در واحد شهر ري راه اندازي مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر سرور افزود : : در حوزه پژوهش واحد شهر ري با هدف گسترش دامنه تفكر با قابليت ارايه الگوهاي نوين و به كارگيري شيوه هاي مكانيزه درصدد ايجاد فضاي تخصصي در حيطه هاي مختلف علوم هستيم كه با طراحي نظام جامع تحقيقاتي، توجه به خلاقيت و جرات و ايجاد امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، چارچوب متدلوژي توسعه عملي را بستر سازي كرده ايم.

رييس طرح و برنامه و بودجه منطقه هشت در خصوص برنامه هاي مراكز رشد اين واحد خاطرنشان كرد: تقويت مولف هاي آموزشي و به مرحله تخصصي و كاربردي درآوردن آموزه هاي دانشجويان و پژوهشگران از اهداف اصلي اين مراكز است كه اين امر با ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت محقق مي شود.

وي افزود: مركز رشد واحد شهرري در بزرگترين سايت IT و ICT در سطح منطقه 8 دانشگاه آزاد ايجاد مي شود كه اين مركز به عنوان اولين مركز رشد و فناوري اطلاعات در سطح دانشگاه همزمان با طرح هاي جديد عمراني واحد در آينده نزديك به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.

کد مطلب 225776

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