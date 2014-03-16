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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۵۷

نصرتی:

اجرای طرح های بلند مدت تحول در شهر قزوین را تسریع می کند

اجرای طرح های بلند مدت تحول در شهر قزوین را تسریع می کند

قزوین- خبرگزاری مهر: برای تحقق توسعه و تحول در شهر قزوین اجرای طرح های بلند مدت با نگاه دوراندیشانه شورای شهر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز یکشنبه در مراسم افتتاح فاز اول دهکده طبیعت قزوین که با حضور استاندار برگزار شد
اظهارداشت: آينده شهر قزوين با افتتاح پروژه‌هاي شاخص متحول مي ‌شود که این کار مستلزم برنامه‌ ريزي بلند مدت است.

شهردار قزوين گفت: مديريت شهري وظيفه دارد که به آينده شهر فکر کند و افتتاح اين پروژه‌هاي شاخص آينده شهر را دچار تغییر و تحول خواهد کرد.

وی با تشکر از مساعدت و همکاري کساني که در بهره‌ برداري از اين مجموعه بزرگ نقش داشتند تصریح کرد: براي راه اندازي اين
مجموعه در بوستان ملي باراجين رايزني هاي بسياري شد تا بتوانيم اين پروژه را اجرا کنیم.

این مسئول تصریح کرد: از دو سال گذشته تيم اجرايي با انگیزه ای بالا وارد کار شد و توانستيم با تمام ناملايمات اقتصادي فاز اول اين پروژه را به بهره‌ برداری برسانيم.

شهردار قزوين یادآورشد: طرح دهکده طبيعت يک پروژه تخصصي است که در کشور نمونه ديگري ندارد و با داشتن فضاهای متنوع
از جمله قسمت خانه کودک در چندين فاز به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.

نصرتی بیان کرد: بوستان ملي باراجين و مجموعه بزرگ دهکده طبيعت فقط متعلق به شهروندان قزويني نيست بلکه با قرارگرفتن اين مجموعه بزرگ در محور اتوبان مي‌تواند مورد استفاده شهروندان ساير استان‌ها به ويژه تهران و البرز قرار گيرد.

وی افزود: هر چقدر بتوانيم با سرمايه‌گذاري جذابيت اين بوستان ملي را افزایش دهیم می توانیم در جذب گردشگر موفق باشيم.

نصرتی اظهارداشت: پروژه دهکده طبيعت و تله سي‌يژ از جايگاه ملي برخوردار است و امیدواریم با استقبال خوب مردم و علاقمندان روبرو شود.

وی گفت: بعد از افتتاح این مجموعه، مديريت دهکده در نگهداري از حيوانات کاری سخت و تخصصی است که در این راستا یک تیم
کارشنایی توانمند ساماندهی شده تا کارها بخوبی انجام شود.

شهردار قزوين یادآورشد: در بهره برداري اولیه از اين مجموعه پیش بینی تورهاي دو ساعته می تواند در دستور کار قرار گيرد و بتدریج این مجموعه به عموم مردم شناسانانده شود.

وی بيان کرد: در مديريت شهري قزوین برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوان آينده شهر قزوين را
متحول کرد.

شهردار قزوين گفت: اجراي پروژه‌هاي شاخص با برنامه ريزي مناسب در زماني که ناملايمات اقتصادي وجود دارد کار بسیار سخت و با ریسک بالاست اما برای توسعه شهری این موضوع را جدی گرفته ایم.

نصرتی اظهارداشت: افتتاح تله سیژ و تقاطع غیر هم سطح شهید رجایی از دیگر پروژه هایی است که در روزهای آینده افتتاح خواهد شد و با این کار گام دیگری در مسیر ارائه خدمات رفاهی به مردم برداشته خواهد شد.

در ادامه کاظمی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین با ارائه گزارشی از روند احداث دهکده طبیعت اظهارداشت:
اکولوژیک بوستان باراجین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اجرای طرحهایی مانند دهکده طبیعت در آن توجیه علمی و کارشناسی دارد.

وی افزود: در تفاهمی که با محیط زیست و شهرداری قزوین صورت گرفت این طرح بزرگ کلید خورد و با همکاری شورای شهر، دامپزشکی، استانداری و شهردار توانستیم بخشهای بسیار جذاب و مهم دیگری در حوزه پژوهشی و تحقیقاتی نیز در این پروژه تعریف کنیم که آینده درخشانی را برای این مجموعه رقم خواهد زد.

کاظمی تصریح کرد: دهکده طبعیت استان با حضور یک تیم کارشناسی بسیار توانمند و شاخص کشوری در آینده به مهمترین مرکز زیست محیطی و طبیعت گردی با کاربری آموزشی برای عموم مردم و کودکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این کار ارزشمند به عنوان طرحی ماندگار در استان خواهد درخشید.

نوری: دهکده طبیعت قزوین را به مجموعه ای بی نظیر تیدیل می کنیم
     
نادر رضا نوری طراح دهکده طبیعت قزوین متخصص و کارشناس نگهداری حیوانات هم در این مراسم گفت: نگاه بسیار منطقی و دوراندیشانه شهردار و شورای شهر قزوین موجب شد برای حضور در قزوین و استقرار حیوانات ارزشمند خود راغب شویم و مکان بسیار مناسب بوستان فدک می تواند آینده خوبی را برای این پروژه رقم بزند.

این کارشناس یادآورشد: این مجموعه به گونه ای طراحی شده که برای همه گروههای سنی از جمله خردسالان، دانش آموزان و دانشجویان می توان کلاس های آموزشی در خصوص طبیعت، گونه های وحش دایر کرد و مردم را به طبیعت نزدیک کرد.

نوری تصریح کرد: در شرایطی که زندگی آپارتمان نشینی موجب افسردگی و افزایش بیماری های قبلی و عروقی و سکته شده اگر بتوانیم با ساحت مجموعه های زیبایی مانند دهکده طبیعت مردم را به این مکانهای جذاب سوق دهیم بسیاری از مشکلات روحی و جسمی مردم حل خواهد شد.

وی بیان کرد: در درازمدت در نظر داریم پارک تخصصی در این مجموعه احداث کنیم و با انجام کارهای تحقیقاتی زمینه آشنایی کودکان با انواع حیوانات وحشی و اهلی را به صورت زنده فراهم کرد.

نوری گفت: در بخش خزندگان طرحی در دست اجرا داریم تا ضمن استفاده از سم مارهای سمی و تامین منابع اقتصادی مجموعه زیبایی از انواع مارها را در دهکده جمع آوری و در معرض دید عموم قرار دهیم.

وی افزود: دهکده طبیعت قزوین را به یکی از مجموعه های بی نظیر ایران تبدیل خواهیم کرد. 


 

 

کد مطلب 2257760

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