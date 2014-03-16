چهار واحد عطاری متخلف در بروجرد پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد افزود: به دنبال ایجاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اداره صنعت، معدن و تجارت که وظایفش جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح شهر است مقادیری کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: این کالاها طی یک هفته گذشته در سطح اماکن و عطاریهای غیرمجاز بروجرد جمع آوری شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد ادامه داد: کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده شامل 23 گوشی موبایل، 430 باکس سیگار، دو هزار عدد ترامادول، 100 بسته پودرهای بدن سازی و انواع قرصهای غیرمجاز بوده است.

شریف طبع افزود: ارزش ریالی کالاهای قاچاق جمع آوری شده 300 میلیون ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: جوانان باید مراقب باشند که این پودرها و قرصهای موجود در بازار از سلامت و بهداشت برخوردار نبوده و خطرناک هستند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد اظهار داشت: تا کنون چهار عطاری متخلف به علت نداشتن مجوز و پروانه کسب و مبادرت به فروش کالای قاچاق غیرمجاز پلمپ شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: طی سال جاری سه هزار و 146 پرونده در تعزیرات شهرستان رای دریافت کرده اند.

حسن پور ادامه داد: پرونده هایی که وارد تعزیرات می شوند شامل قاچاق، مسائل پزشکی، احتکار، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه کالا و...هستند.