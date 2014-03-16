۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۴۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

چهار واحد عطاری متخلف در بروجرد پلمب شدند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد از پلمب چهار واحد عطاری متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد افزود: به دنبال ایجاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اداره صنعت، معدن و تجارت که وظایفش جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح شهر است مقادیری کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: این کالاها طی یک هفته گذشته در سطح اماکن و عطاریهای غیرمجاز بروجرد جمع آوری شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بروجرد ادامه داد: کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده شامل 23 گوشی موبایل، 430 باکس سیگار، دو هزار عدد ترامادول، 100 بسته پودرهای بدن سازی و انواع قرصهای غیرمجاز بوده است.

شریف طبع افزود: ارزش ریالی کالاهای قاچاق جمع آوری شده 300 میلیون ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: جوانان باید مراقب باشند که این پودرها و قرصهای موجود در بازار از سلامت و بهداشت برخوردار نبوده و خطرناک هستند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد اظهار داشت: تا کنون چهار عطاری متخلف به علت نداشتن مجوز و پروانه کسب و مبادرت به فروش کالای قاچاق غیرمجاز پلمپ شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: طی سال جاری سه هزار و 146 پرونده در تعزیرات شهرستان رای دریافت کرده اند.

حسن پور ادامه داد: پرونده هایی که وارد تعزیرات می شوند شامل قاچاق، مسائل پزشکی، احتکار، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه کالا و...هستند.

کد مطلب 2257765

