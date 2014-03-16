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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۴۴

کرمی:

650 نفر از شهرستان بروجن به مناطق جنگی اعزام می شود

650 نفر از شهرستان بروجن به مناطق جنگی اعزام می شود

بروجن - خبرگزاری مهر: فرماندار بروجن از اعزام بیش از 650 نفر به مناطق جنگی از شهرستان بروجن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کرمی ظهر یک شنبه در جلسه برنامه ریزی اعزام کاروانهای راهیان نور با بیان اینکه 650نفر از شهرستان بروجن به مناطق جنگی اعزام می شود، اظهار داشت: بیشتر شرکت کنندگان در کاروان راهیان نوجوانان و جوانان هستند.

وی ادامه داد: حضور در مناطق جنگی فرصت مناسبی را برای آشنایی با فداکاریها و ایثارگریها را برای جوانان و نوجوانان فراهم می کند و نسل جدید با سختی های جنگ و فداکاریها آشنا می شوند.

وی عنوان کرد: کاروانهای راهیان نور شهرستان بروجن با همکاری حوزه های مقاومت محله ای و ادارات اعزام می شوند.

فرماندار بروجن اذعان داشت: کاروانهای راهیان نور بروجن پیش ازعید نوروز و در ایام نوروز به مناطق جنگی اعزام می شوند.

شهرستان بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 2257766

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