60 هزار صنوبر در بروجرد غرس شد/ صدور سند مالکیت 5000 هکتار از اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش عباسی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با کاشت قلمه صنوبر در سطح 1.5 هکتار از اراضی ملی توانستیم در سال جاری 60 هزار صنوبر را غرس کنیم.

وی تصریح کرد: این گونه صنوبر به سرعت رشد می کند و در مدت زمان کوتاهی به درخت تبدیل می شود.

وجود 40 هزار نهال گلدانی در ذخیره گاه پارک جنگلی

وی ادامه داد: صنوبر سریع رشد به صورت رایگان در اختیار کشاورزان متقاضی قرار می گیرد که می توانند در قالب طرح زراعت چوب از آن استفاده کنند.

عباسی با بیان اینکه در بخش توسعه فضای سبز حدود 50 هکتار درختکاری در سال جاری انجام شده است، افزود: همچنین در حال حاضر 40 هزار نهال گلدانی در ذخیره گاه پارک جنگلی وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد بیان داشت: این نهال ها در ذخیره گاه مراقبت و نگهداری شده و سال آینده در هفته منابع طبیعی در سطح شهرستان توزیع می شود.

وی از اجرای طرح طوبی در سالهای گذشته در بروجرد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با عدم نظارت بر طرح طوبی برای توسعه زراعت چوب مشاهده می کنیم این طرح در سنوات قبل به خوبی اجرا نشده است.

عباسی ادامه داد: کشاورزان با استفاده از تسهیلات طرح طوبی به کاشت درختان مثمر به جای درختان غیرمثمر اقدام کرده اند.

5000 هکتار از اراضی ملی بروجرد سند مالکیت دریافت کردند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود از دریافت سند مالکیت بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

عباسی افزود: در سال جاری توانستیم در واحد مهندسی اداره منابع طبیعی برای حدود پنج هزار و 200 هکتار از اراضی منابع ملی سند مالکیت بگیریم.

وی با بیان اینکه همچنین در سال جاری بیش از 44 هکتار از اراضی منابع ملی استعدادیابی شد، عنوان کرد: همچنین کار اصلاح و بازنگری نقشه های منابع طبیعی در سطح دو هزار و 352 هکتار انجام شده است.

رئیس اداره مابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با بیان اینکه دامداران هر ساله باید هزینه ای به عنوان حق تعلیف دام به منابع طبیعی پرداخت کنند، افزود: در سال جاری مبلغ 45 میلیون و 927 هزار ریال در قالب صدور پروانه چرای دام از دامداران دریافت کرده ایم.