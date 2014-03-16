نمازخانه ها و مساجد بین راهی در ایام نوروز مورد توجه قرار گیرند/ لزوم توجه به اقامه نماز در محل اسکان گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان هرمزگان با اشاره به تقارن دهه فاطمیه با ایام نوروز 93، عنوان کرد: چه برکت خوبی است که انسان سال خودش را به یاد حضرت زهرای مرضیه که تجسم عینی همه فضایل است آغاز کند.
وی ادامه داد: آغاز سال جدید با نام حضرت فاطمه(س) امیدبخش است و مؤمن در این ایام همان لحظهای که با چهره باز از میهمانش استقبال میکند، یاد و خاطره حضرت صدیقه کبری(س) را زنده میکند.
نماینده ولی فقیه دراستان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت میهماننوازی در این ایام، افزود: به دلیل استقبال میهمانان نوروزی از سفر به استان هرمزگان، مسئولان باید به مساجد بینراهی و نمازخانهها، پارکها و بوستانها و محل اقامت میهمانان هرچه بیشتر توجه داشته باشند و اداره اوقاف باید نسبت به نظارت بیشتر بر این مساجد اهتمام بیشتری داشته باشد.
امام جمعه بندرعباس در خصوص راهاندازی نمازخانههای بینراهی و بوستانها نیز بیان داشت: باید در کنار نمازخانههای راهاندازی شده، در محل حضور میهمانان نوروزی یک عالم و مبلغ جهت رفع مسائل شرعی و دینی بهصورت شبانهروزی اسکان داشته باشد.
آیتالله نعیمآبادی حضور عالم دینی و راهنمای قبله در اماکن پرجمعیت را لازم و مهم برشمرد و درخصوص سرویسهای بهداشتی و وضوخانههای اماکن پرجمعیت میهمانان نوروزی از مسئولان امر خواست نسبت به رفع مشکلات آن بپردازند.
وی درخصوص مناسبت این ایام گفت: لازم است ادرات با نصب پلاکاردهای موضوعی نماز از سخنان حضرت زهرا(س) فضای شهر را فاطمی کنند.
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