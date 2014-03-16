پیست مدرن پرش در آسمان در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، مسعود نصرتی شهردار و جمعی از مدیران استانی کلنگ ساخت سورتمه مدرن و پیست مدرن پرش در آسمان در بوستان باراجین به زمین زده شد.

این مجموعه در 12 هکتار زمین در بوستان باراجین(فدک) ساخته می شود و دارای تجهیزات مدرن سورتمه ریلی مدرن و پیست مدرن پرش در آسمان خواهد بود.



این پروژه با مشارکت شهرداری قزوین و بخش خصوصی شرکت پارس گستران در مدت 9 ماه ساخته خواهد شد.

برای اجرای این پروژه تفریحی بیش از 100 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.



مسعود نصرتی شهردار قزوین در این مراسم گفت: برای ایجاد شادی و نشاط خانواده ها و فرزندانشان با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی که در این زمینه تخصص لازم را دارند مجموعه با نشاطی در این بوستان در طول یک سال آینده رقم خواهد خورد.

وی افزود: امیدواریم بخشی از پروژه در مناسبت روز قزوین آماده بهره برداری شهروندان شود تا در کنار سایر بخشهای جذاب و دیدنی بوستان باراجین شاهد استفاده از این مجموعه تفریحی و سرگرمی نیز باشیم که در جذب مسافر و گردشگر به استان نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.