لزوم ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد رهايي يافته از بند اعتياد/نيمي از جرائم زندانيان مستقيما به مواد مخدر برمي گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري در آخرين نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با اشاره به انتصاب فرزاد ابراهيمي به عنوان دبير جديد اين شورا اظهار داشت: عملكرد دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان بسيار ضعيف بوده است بطوريكه در طول يك سال تنها 2 جلسه در تاريخ هاي 15 ارديبهشت و يكم مهر ماه برگزار نموده است.

وي اضافه كرد: متاسفانه حاصل اين 2 جلسه نيز فقط دو مصوبه در زمينه تشكيل كميته حقوقي و مكاتبه جهت جلوگيري از پوسيدن خودروهاي توقيف شده بوده است كه اين دو مصوبه نيز به نتيجه لازم نرسيده است.

وي با بيان اينكه هرمزگان يكي از استان هايي است كه در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد گفت: حساسيت موضوع مواد مخدر در استاني مرزي همچون هرمزگان بر هيچ كس پوشيده نيست و اين عملكرد غير قابل ارائه را نمي توان هيچ گونه توجيه كرد.

استاندار هرمزگان خاطر نشان كرد: طبق دستورالعمل، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در استان ها مي بايست از پرسنل رسمي وزارت كشور بوده و به صورت تمام وقت در اين جايگاه فعاليت نمايد كه در همين راستا روند را اصلاح كرده و شخص جديدي انتصاب شد.

جادري خاطر نشان كرد: اعتقاد دارم با توجه به حساسيت معضل مواد مخدر جلسات شورا هر ماه يكبار برگزار شود و تمامي دستگاه ها موضوع مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري و فرهنگ سازي در اين زمينه را در دستور كار اصلي خود قرار دهند.

وي مبارزه با مواد مخدر و تبعات آن را داراي مراحلي مشخص عنوان كرد و ابراز داشت: اولين گام، مبارزه با ورود مواد مخدر و قاچاقچيان و سپس پيشگيري، درمان و در نهايت ايجاد فرصت هاي شغلي براي بازگشت فرد مبتلا به بيماري اعتياد به بستر فعاليت هاي سودمند اجتماعي است.

استاندار هرمزگان در ادامه گفت: جهت بازگشت رها يافته گان از بند اعتياد به بستر جامعه، بايد فرصت هاي شغلي مناسبي براي اين افراد ايجاد شود.

وي خاطر نشان كرد: كارهاي عقب مانده زيادي در استان هرمزگان باقي مانده كه مي طلبد همه مسئولين با كار جهادي و برنامه ريزي شده همت و تلاش بيشتري را پاي كار بياورند تا بتوانيم بخشي از اين عقب ماندگي ها را جبران كنيم.

خودروهاي توقيفي در حال پوسيدن هستند

دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس نيز در اين نشست بر اهميت برگزاري منظم جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تاكيد كرد و بيان داشت: اگر اين جلسات به برنامه ريزي جهت جمع آوري معتادين خياباني مرد و به ويژه زنان منجر شود مي توان گفت دستاورد خوبي در اين زمينه كسب كرده ايم.

سعيد اسدي افزود: صدا و سيما، رسانه هاي مكتوب و مجازي، گروه هاي هنري و دستگاه هاي فرهنگي مي توانند در جهت آگاهي بخشي به خانواده ها در زمينه اعتياد و انواع مواد مخدر بسيار موثر باشند كه بايد به اين ظرفيت توجه داشت.

وي در زمينه خودروهايي كه در زمينه قاچاق مواد مخدر توقيف مي شوند نيز گفت: اين خودرو ها در فضايي باز و بيابان مانند نگه داري مي شوند كه حتي سايباني براي جلوگيري از آفتاب ، باران و شرجي در اين مكان وجود ندارد و خودروها همچنان در حال پوسيدن و از بين رفتن هستند.

دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس ابراز داشت: بايد براي نگهداري اين خودرو ها تدابيري انديشيده شود و به موازات آن كميسيون فروش و مزايده نيز فعال شود.

مراكز بدون مجوز ترك اعتياد شناسايي شوند

رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در اين نشست اذعان داشت: مراكزي در روستاهاي اطراف شهر بندرعباس راه اندازي شده كه در زمينه ترك اعتياد فعاليت مي كنند اما مجوزهاي قانوني را از دانشگاه علوم پزشكي و بهزيستي دريافت نكرده اند.

محمد شكاري افزود: اين مراكز بايد شناسايي و مورد برخورد قرار گيرند تا هر چه زودتر براي گرفتن مجوز هاي قانوني اقدام نموده و در راستاي استانداردسازي خدمات خود حركت كنند.

وي گفت: هم اكنون در استان هرمزگان 10 مركز دولتي و 84 مركز بخش خصوصي در زمينه ترك اعتياد با مجوز دانشگاه علوم پزشكي فعاليت مي كنند كه از طريق دارو افراد را تحت درمان قرار مي دهند.

درخواست دارو براي مراكز ترك اعتياد داريم

مديركل بهزيستي استان هرمزگان نيز در اين نشست گفت: 11 مركز ترك اعتياد زير نظر بهزيستي فعاليت مي كنند و تا كنون 3 مركز فاقد مجوز را شناسايي كرده ايم كه طي نامه اي به دادستاني اعلام مي شود.

سيما مرادي افزود: در سالجاري براي بيش از 234 هزار نفر در 134 محيط شهري، روستايي، دانشگاه، مدرسه و نظامي آموزش پيشگيري از اعتياد گذاشتيم كه برنامه ريزي كرديم تا اين تعداد را در سال آينده افزايش دهيم و در اين راستا نيازمند كمك دستگاه هاي مربوطه هستيم.

وي با بيان اينكه مراكز ترك اعتيادي كه زير نظر بهزيستي هستند بدون استفاده از دارو روند درماني را دنبال مي كنند افزود: براي يكي از مراكز بزرگ درماني قصد داريم زنان درگير با بيماري اعتياد را تحت درمان قرار دهيم كه به همين منظور نياز به دارو مي باشد.

اين تقاضا با استقبال رئيس دانشگاه علوم پزشكي قرار گرفت و مقرر شد داروهاي مورد نياز مركز ترك اعتياد بهزيستي بر اساس تعداد زنان تحت درمان سهميه اختصاص گيرد و همچنين جهت برخورد با مراكز فاقد مجوز دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس اعلام آمادگي كامل و همه جانبه نمود.

نيمي از جرائم زندانيان مستقيما به مواد مخدر برمي گردد

مديركل زندان هاي استان هرمزگان در اين نشست با بيان اينكه تقريبا نيمياز جرائم زندانيان مستقيما به مواد مخدر برمي گردد.

افزود: مابقي نيز به طور غير مستقيم با پيش زمينه مواد مخدر صورت گرفته اما آنطور كه بايد شوراي هماهنگي مواد مخدر استان به زندان توجه نداشته است.

وعده استاندار جهت تامين آمبولانس و خودرو براي زندان

درپايان استاندار هرمزگان وعده داد اعتبار لازم جهت تهيه يك دستگاه آمبولانس براي اداره كل زندان ها در نظر گرفته شود.

شايان ذكر است محمدحسین صفانیا پيش از اين مسئوليت دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان را برعهده داشت كه در روزهاي اخير فرزاد ابراهيمي به عنوان دبير جديد اين شورا منصوب شده كه سابقه مسئوليت دبيرخانه شوراي تامين استان هرمزگان را در كارنامه دارد.