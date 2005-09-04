عبدالرضا فيروزان: فيلم تلويزيوني به افزايش سطح فرهنگ جامعه كمك مي كند

عبدالرضا فيروزان، كارگردان فيلم هاي تلويزيوني در خصوص انگيزه سيما از افزايش توليد تله فيلم در شبكه هاي مختلف به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: به عقيده من رويكرد صدا و سيما در توليد اين نوع فيلم ها خوب و مناسب است. اصل و اساس فيلم هاي تلويزيوني و سينمايي به جهت عوامل، ساختار و امكانات با هم تفاوت چنداني ندارد. اما چون فيلم هاي تلويزيوني به وسيله تهيه كننده دولتي و براي اهداف فرهنگي ساخته مي شود و فيلم هاي سينمايي از تهيه كننده خصوصي برخوردارند و مساله گيشه در آنها اهميت پيدا مي كند، مضمون و درونمايه آثار تفاوت هاي چشمگيري دارند.



وي خاطر نشان كرد: فيلم هاي تلويزيوني شرايطي را به وجود آورده اند كه تنوع قابل توجهي در ميان فيلم هاي داخلي به وجود بيايد كه همين مساله توجه بيشتر مخاطب را موجب شده است. همچنين اين نوع فيلم ها چرخه توليد فيلم را در كشور ما افزايش داده است. به اين جهت كه اكنون در سال حدود 80 فيلم سينمايي توليد مي شود. در حالي كه با افزايش سطح توليد فيلم هاي تلويزيوني در مجموع ميزان آثار توليدي اين عرصه ارتقا يافته است.



اين فيلمساز به ديگر خصوصيات مثبت فيلم هاي تلويزيوني اشاره كرد و يادآور شد: آثار تلويزيوني به گونه اي توليد مي شوند كه هم براي بيننده عام و هم مخاطبين خاص جذابيت به وجود بياورد و چون براي سطح گسترده اي بينندگان توليد مي شود، به بالا بردن سطح آگاهي ها و فرهنگ عمومي جامعه نيز كمك كند. فيلم هاي تلويزيوني كه در سينماها اكران مي شوند، مي توانند شرايط رقابت و تحرك بيشتري ميان سينماگران براي توليد و ارايه آثاري با كيفيت بهتر را فراهم سازند. توليد فيلم تلويزيوني چون در مجموع براي سازمان صدا و سيما مقرون به صرفه است، اگر با كيفيت خوب ارايه شود، به نحوي كه سطح گسترده تري از مخاطبين را به خود جذب كند حتي در مقابله با برنامه هاي ماهواره اي هم مي تواند خيلي خوب و موثر عمل كند.



فيروزان درباره ميزان توليد فيلم هاي تلويزيوني در قطع 35 ميليمتري توضيح داد: براي اينكه توليد فيلم تلويزيوني مقرون به صرفه دربيايد، استفاده از قطع ويديويي راه حل مناسبي به نظر مي رسد. البته در صورتي كه نيازي براي اكران يك فيلم تلويزيوني در سينماها احساس شود، استفاده از قطع 35 ميليمتري در عرصه توليد منطقي به نظر مي رسد.

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