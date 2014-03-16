قانون شکنان تا آخر نوروز مهمان ناجا هستند/ نظارت پلیس بر تورهای گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نگاه نیروی انتظامی به چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است نه امنیتی گفت:باید توجه داشته باشیم هر موضوع اجتماعی دارای ناهنجاری هایی نیز هست.

وی ادامه داد: مردم ما در خصوص جشن های چهارشنبه آخر سال نسبت به گذشته آگاهتر شده اند و همین باعث کاهش تلفات و مصدومین حوادث شده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به این موضوع که مردم تصور نکنند حادثه متوجه آنها نمی شود گفت: کاری نکنیم که چهارشنبه آخر سال تبدیل به حادثه ای تلخ شود و با این تلخکامی سال جدید را شروع کنیم.

رادان از والدین خواست تا در کنار فرزندان خود باشند و آنها را همراهی کنند؛ چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ناجا آنجاست که افرادی به بهانه تخلیه هیجانات خود معابر اصلی و میادین را با اقدامات ناهنجار دچار تنش کنند.

رادان با اشاره به این که چهارشنبه آخر سال با ایام فاطمیه مصادف شده و مردم به حرمت این ایام بر رفتار خود کنترل دارند اذعان داشت: با هماهنگی هایی که با دستگاه قضایی صورت گرفته اگر افرادی اقدام به هنجارشکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنندتوقیف و تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند؛ بنده هیچ کس را به این مهمانی دعوت نمی کنم چراکه مهمانی خوبی نیست.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کشف 31 میلیون موادمحترقه با همکاری مردم توسط ماموران نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: اکثر مواد محترقه ای که افراد تهیه می کنند استاندارد نیست. در این راستا پلیس عملیات خود را تشدید کرده و تاکنون نیز مقدار زیادی از این دست مواد محترقه کشف و منهدم شده است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد که در ایام عید وقتی خانه خود را ترک می کنند تامین امنیت آن را مدنظر قرار دهند و همچنین در طول سفر برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی از شتاب و عجله پرهیز کنند؛ امسال با توجه به مصادف شدن عید نوروز با ایام فاطمیه نوروز زهرایی در پیش داریم.

رادان در پاسخ به سوالی در خصوص گسترش چک پول های تقلبی و نگرانی های شهروندان گفت: مردم باید به مشخصه های چک پول های واقعی توجه کنند و در مقابل پلیس آگاهی ناجا نیز در تهران و استان ها بر این مسئله واقف هستند و کشف چند باند توزیع چک پول های تقلبی در ماههای گذشته تا حدی توانسته از نگرانی مردم کم کند.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به روند کاهشی سرقت در سه ماهه گذشته گفت: در این مدت، شاهد کاهش 17 درصدی جرایم نسبت به سه ماه پیش از آن هستیم؛ سال 93 برای سارقان، سال خوبی نیست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت تورهای گردشگری در ایام نوروز و نظارت پلیس بر آنها گفت: این تورها باید دارای استانداردها و مجوزهای لازم باشند تا مردم بتوانند طی تماس با سازمان گردشگری از مورد تایید بودن یا نبودن این تورها اطمینان حاصل نمایند؛ نظارت پلیس بر تورهای گردشگری امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است.

رادان در خصوص کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی گفت: این نوع شیوه کلاهبرداری قدیمی است و اگر کسی در دام این شیادان بیفتد ناشی از ناآگاهی شخص است. جانشین فرمانده ناجا بار دیگر بر سالم بودن مرزبانان ربوده شده تاکید کرد و گفت در تلاشیم با تمهیدات لازم و اقدامات پیش بینی شده گروهک نادان جیش العدل را سرجای خود بنشانیم.