ایران هنوز به دنبال قطعات ممنوعه موشکی و هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که ایران در ماه های گذشته و همزمان با انجام مذاکرات هسته ای همچنان در تلاش بوده است تا قطعات برنامه موشکی و هسته ای خود را تهیه کند.

ون وان دیپن معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت ملی و عدم تکثیر گفت: ایران در این ماه ها در زمینه ایجاد شرکت های صوری برای تهیه اقلام تحریمی خود بسیار فعال بوده است.

وی در عین حال اذعان کرد که تلاش ها ایران در این خصوص ناقض توافق هسته ای موقت بین ایران و گروه 1+5 نبوده است.

این مقام آمریکایی در پاسخ به این سوال که آیا در ماه های گذشته رفتار ایران تغییری داشته است یا خیر گفت: بطور کوتاه باید بگویم خیر، آنها فعالانه در تلاش هستند تا قطعات مورد نیاز خود برای برنامه هسته ای و موشکی و دیگر برنامه های خود را تهیه کنند.