به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم شعبان پور عصر یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفراستان بوشهر اظهار داشت: تلاش داریم تا زمینه را برای سفر ایمن و کمخطرمردم به استان بوشهر فراهم کنیم و شعار " ظریف برانیم و بیگذار به جاده نزنیم" را ترویج و نهادینه کنیم.
وی با اشاره به راهاندازی 23 کمپ ایمنی و سلامت در استان بوشهر برای ایام نوروز، خاطرنشان ساخت: این کمپها از 27 اسفندماه تا 15 فروردینماه فعالیت خود را در نقاط مختلف استان بوشهر اجرا میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر اضافه کرد: این چادرها در سال گذشته به عنوان چادر راهنمایی فعالیت داشتند ولی امسال به عنوان کمپ ایمنی و سلامت فعالیت خواهند داشت.
فعالیت 500 نفر عضو درجهدار هلال احمر استان بوشهر در ایام نوروز
وی همچنین از راهاندازی 21 کمپ امداد و نجات توسط جمعیت هلال احمر استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این کمپها نیز با حضور امدادگران از امروز 25 اسفندماه تا 16 فروردین ماه فعالیت دارند.
شعبانزاده تصریح کرد: 100 هزار بروشور چاپ و برای استفاده مسافران نوروزی در استان بوشهر توزیع میشود و مسائل ایمنی سفر و بهداشت سفر و معرفی جاذبههای بوشهر در این بروشورها ذکر شده است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت 500 نفر از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر در ایام نوروز بیان داشت: 250 نفر در بخش ایمنی و سلامت و 250 نفر نیز در بخش امداد و نجات فعالیت خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر تاکید کرد: همه این اعضا درجهدار هستند به این معنا که دورههای تخصصی را گذراندهاند و برای فعالیت اماده هستند.
