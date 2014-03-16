جزئیات مصوبات سفر وزیر راه به لرستان/ 100 میلیارد تومان به پروژه های چهارخطه تزریق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به لرستان اظهار داشت: این سفر برای استان و پروژه های حوزه راه و شهرسازی لرستان رهاورد خوبی به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه راه دسترسی در حد فاصل آزاد راه خرم آباد - پل زال و خرم آباد - اراک به طول 35 کیلومتر بلاتکلیف بود، تصریح کرد: این مسافت شامل کمربندی خرم آباد و ورودی های دو آزاد راه می شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان مصوب شد که این مسافت 35 کیلومتری با قید فوریت توسط مشاور مطالعه شده و به آزاد راه خرم آباد - اراک ملحق شود، یادآور شد: قرار است که کار اجرای این پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء تحویل داده شود.

اختصاص 6هزار تن قیر به منظور روکش و ارتقای مقاومت باند فرودگاه خرم آباد

بازوند در ادامه با اشاره به بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه خرم آباد و روند اجرای پروژه توسعه فرودگاه گفت: وزیر راه و شهرسازی روند اجرای پروژه توسعه فرودگاه خرم آباد را مثبت ارزیابی کردند و برای اختصاص شش هزار تن قیر به منظور روکش و ارتقای مقاومت باند فرودگاه خرم آباد قول مساعد دادند.

وی همچنین با اشاره به بازدید وزیر راه و شهرسازی از آزاد راه خرم آباد - پل زال و ملاقات با مردم روستاهای اطراف این آزاد راه اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی در این بازدید مشکلات مردم روستاهای حاشیه آزاد راه را بررسی کردند.

استاندار لرستان افزود: همچنین در این بازدید مقرر شد که به منظور ارائه تخفیف به معلمان و اهالی روستاهای منطقه آزاد راه که قصد تردد از این محور را دارند یک جلسه با حضور استانداری، معاون راهداری و شرکت سرمایه گذار پروژه آزادراه خرم آباد - پل زال برگزار شده و این مسئله تعیین تکلیف شود.

کنارگذر بروجرد به طول 15 کیلومتر در سال 93 اجرایی می شود

بازوند با بیان اینکه در بازدیدی که وزیر راه و شهرسازی از کمربندی دورود داشتند مقرر شد که این پروژه برای اجرا در سال 93 به مزایده گذاشته شود، یادآور شد: قرار شد که این پروژه نیز از طریق قرارگاه خاتم الانبیاء عملیاتی شود.

وی ادامه داد: همچنین در این سفر وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که کنارگذر بروجرد به طول 15 کیلومتر در سال 93 اجرایی شود.

استاندار لرستان با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های چهارخطه استان اظهار داشت: در بازدید وزیر راه از استان مقرر شد 100 میلیارد تومان اعتبار از محل فروش سهام کارخانجات به پروژه های چهارخطه اختصاص یابد.

بازوند با بیان اینکه با اختصاص این اعتبار بخشی از طلب پیمانکاران پروژه های چهارخطه پرداخت می شود، افزود: وزیر راه و شهرسازی همچنین موافقت کردند که 10 هکتار از اراضی منطقه کمالوند برای ساخت و ساز در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی قول اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به پروژه ازنا - شازند اختصاص یابد، تصریح کرد: همچنین قول مساعد داده شد که برای ورودی های محور خرم آباد - بروجرد و دورود - ازنا - الیگودرز از محل اعتبارات نقاط حادثه خیز اعتبار اختصاص یابد.