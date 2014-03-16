حفظ بی طرفی و تامین خواست مردم سوریه رسالت اصلی سازمان ملل متحد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در دیدار اخضر ابراهیمی ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ، با تأکید بر ضرورت محور قرار گرفتن خواست مردم سوریه در طراحی فرایند سیاسی و همچنین استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های کشورهای تأثیرگذار در شکل‌دهی صلح و امنیت پایدار در این کشور، از تأثیرپذیری سازمان ملل از برخی کشورهای ضدثبات ابراز نگرانی کرد.



وی اظهار داشت: موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران که همواره بر آن تأکید شده است، حمایت و همکاری فعال با برنامه‌های معطوف به پایان خونریزی و تحقق خواست و اراده مردم سوریه است.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر لزوم پیگیری منافع مردم سوریه و حفظ بی‌طرفی ازجانب سازمان ملل گفت: از اینکه برخی کشورها از تحقق دموکراسی و انتخاب مردم ابراز نگرانی می‌کنند تعجب می‌کنیم.



شمخانی با انتقاد از رفتارهای دوگانه برخی قدرت‌ها در قبال تروریسم، بر ضرورت مداخله نکردن کشورهای خارجی برای تغییر صحنه سوریه در راستای منافع خود به جای منافع مردم سوریه تأکید کرد.



نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با محکوم کردن تداوم ارسال سلاح برای گروه‌های تروریستی مستقر در سوریه، برخورد شورای امنیت را با این اقدامات ضدامنیت بین‌الملل خواستار شد و افزود: سازمان ملل متحد بر اساس خواست جامعه جهانی باید موضوع تأمین غذا و دارو برای مردم رنج‌دیده سوریه را پیگیری کند.



اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز در این دیدار با ابراز تأسف از اثربخش نبودن تلاش های بین المللی برای پایان درگیری ها در سوریه اظهار داشت: دستیابی به راهکارهای اثربخش در حوزه بازگرداندن آرامش و ثبات به سوریه نیازمند تلاش مضاعف و همکاری بیشتر و نزدیک‌تر کشورهای ذی‌نفوذ در تحولات این کشور است.



وی با اشاره به نقش ارزنده ایران در تحولات منطقه‌ای به‌ویژه سوریه درخواست کرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل برای حل سیاسی بحران سوریه و جلوگیری از ادامه فجایع انسانی مساعدت کند.











