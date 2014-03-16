500 ميليارد تومان از هزينه خط دوم انتقال آب بايد از داخل استان يزد تامين شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عليرضا نبوي زاده، ظهر يكشنبه در نشست هم انديشي اصحاب رسانه استان يزد اظهار داشت: 12 ميليارد تومان از هزينه خط اول انتقال آب نيز در زمان احداث اين خط قرار شد توسط استان تامين شود كه به منظور تامين اين هزينه ها، موسسه كوثر راه اندازي شد.

وي عنوان كرد: پس از تصويب احداث خط دوم انتقال آب نيز قرار شد 90 درصد هزينه ها توسط استان تامين شود كه موسسه كوثر براي تامين بخشي از اين هزينه ها دست به سرمايه گذاري و سپس كسب درآمد در استان يزد كرد.

نبوي زاده بيان كرد: هزينه خط دوم انتقال آب به استان يزد بالغ بر 660 ميليارد تومان برآورد شده كه تنها 160 ميليارد تومان اين رقم را دولت پرداخت خواهد كرد و 500 ميليون تومان بقيه بايد توسط استان تامين شود.

مديرعامل موسسه كوثر يزد ادامه داد: موسسه كوثر براي تامين بخشي از اين هزينه ها، پروژه فرهنگي، تفريحي، توريستي كوثر يزد را در عرصه اي به مساحت دو هزار هكتار كليد زد.

پروژه فرهنگي تفريحي كوثر يك پنجم شهر يزد وسعت دارد

وي عنوان كرد: اين پروژه وسعتي حدود يك پنجم شهر يزد دارد و از فازهاي باغ ويلا، پرديس هاي فرهنگي و ... برخوردار است.

نبوي زاده ادامه داد: باز اول اين طرح 529 قطعه باغ ويلا و فاز دوم آن 787 قطعه باغ ويلا است كه كليه قطعات فاز اول به فروش رفته و براي واگذاري قطعات فاز دوم نيز ثبت نام ها آغاز شده است.

وي عنوان كرد: قطعه هاي فاز دوم دو هزار متري است و در هر باغ دو هزار متري مي توان 300 متر مربع بنا احداث كرد.

نبوي زاده با بيان اينكه زيرسازي خيابان ها، احداث تاسيسات آب و برق و ... توسط موسسه كوثر در حال انجام است، خاطرنشان كرد: تاسيسات آب و برق اين پروژه در نوع خود بي نظير است و برق رساني به طور كامل زير زميني انجام مي شود و در زمينه آبرساني نيز شبكه آبرساني شرب، غيرشرب و فضاي سبز تفكيك شده خواهد بود.

كسب درآمد 1800 ميليارد توماني از پروژه فرهنگي تفريحي كوثر يزد

وي عنوان كرد: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، فروش قطعات باغ ويلاها، واگذاري زمين در پرديس ها براي احداث پروژه هاي عظيم فرهنگي و تفريحي طي 10 سال بالغ بر هزار و 800 ميليارد تومان درآمد خواهد داشت كه نيمي از اين درآمد صرف هزينه هاي پروژه و نيم ديگر صرف خط دوم انتقال آب مي شود.

وي با بيان اينكه 12 پيمانكار برجسته كشور 18 ماه بر روي اين پروژه كار كرده اند، تصريح كرد: اين طرح به لحاظ وسعت، كسب درآمد، ارائه خدمات رفاهي و فضاهاي ويژه اي كه ايجاد خواهد شد،‌ در كشور منحصر به فرد است.

مديرعامل موسسه كوثر يزد عنوان كرد: به جز باغ ويلاها، 40 درصد اين پروژه عظيم شامل پرديس ها مي شود كه در اين پرديس ها طرح هاي تفريحي، فرهنگي،‌ رفاهي، گردشگري و ... توسط سرمايه گذاران ايجاد مي شود كه از جمله موارد تعريف شده در اين پرديس مي توان به ايجاد نمايشگاه بين المللي مبل و روشنايي منطقه جنوب شرق كشور اشاره كرد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد چگونگي واگذاري اراضي در اين پروژه به متقاضيان عنوان كرد: در قسمت باغ ويلاها هر فرد متقاضي مي تواند ابتدا ثبت نام كرده و سپس براي دريافت زمين البته در فاز دو، اقدام كند.

براي تملك زمين در پرديس ها ارائه طرح از سوي متقاضيان الزامي است

نبوي زاده عنوان كرد: در فاز پرديس ها، متقاضيان حتما بايد داراي طرح باشند و طرح آنها توجيه فني و اقتصادي داشته باشد كه پس از بررسي طرح آنها، اگر با فضاي ايجاد شده همخواني داشته باشد، توانايي مالي متقاضي سنجيده مي شود و سپس با انعقاد قراردادهاي محكم براي تسريع در آغاز پروژه، زمين به وي واگذار مي شود.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در مورد استفاده از عوارض معدن براي احداث شبكه آبرساني خط دوم انتقال آب عنوان كرد: در اين زمينه مشكلاتي با معدنكاران داريم كه پيشنهاد مي شود استان پروژه بهره برداري از معادن را به موسسه كوثر واگذار كند تا ديگر مسائل و مشكلات اخذ عوارض وجود نداشته باشد.

پيش از برگزاري اين نشست،‌ خبرنگاران از بخش هاي مختلف پروژه در دست زيرسازي مجتمع فرهنگي،‌ تفريحي و توريستي كوثر بازديد كردند.