به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمالی عصر یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر استان بوشهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه، اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی نیز از سوی بسیج برای اماده سازی بوشهر برای ایام نوروز صورت گرفته است که لازم است از این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم.

وی با اشاره به آماده سازی پنج کمپینگ اسکان مسافران نوروزی در بوشهر خاطرنشان ساخت: این کمپینگ‌ها در میدان انتظام به عنوان فاطمیه یک، روبروی فرودگاه با عنوان فاطمیه دو، بعد از پارک مروارید، جنب پارک نفتکش و در پارک لیان راه‌اندازی شده است.

نصب 500 چادر و استقرار 100 کانکس

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری بوشهر ادامه داد: در حال حاضر در این کمپ‌ها 300 چادر و 50 کانکس نصب شده است که برنامه داریم این تعداد به 500 چادر و 100 کانکس برسد و در کل ظرفیت نصب دو هزار چادر را داریم.

وی با بیان اینکه تلاش داریم که تابلوهای نصب چادر ممنوع را در سطح شهر نصب کنیم تا مردم فقط در کمپ‌ها اسکان یابند و چادرهای خود را در این مکان‌ها برپا کنند.

جمالی خطاب به ادارات بیان داشت: هر چادر نیز با هماهنگی شهرداری برپا شود ولی متاسفانه برخی از ادارات در برخی مناطق اقدام به نصب چادر کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بوشهر پس از تهران و تبریز شومین شهر کشور است که به صورت آندروید نقشه بوشهر را برای گوشی‌های تلفن همراه بلوتوث می‌کند.

راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی جدید در نقاط مختلف بوشهر

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری بوشهر افزود: سرویس‌های بهداشتی جدید نیز از محل اعتبارات استانی خریداری شده است و جانمایی انها نیزانجام شده است و تا سه روز دیگر به صورت کامل نصب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سه محل در نقاط مختلف بوشهر برای مدیریت خدمات سفر در نظر گرفته شده است، گفت: هماهنگی‌هایی نیز با مساجد صورت گرفته است تا در صورت نیاز مسافران بتوانند در انها اسکان یابند و تجهیز این مساجد نیز انجام شده است.

جمالی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مهیا شده برای مسافران نوروزی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته، هر چقدر هم که مسافران نوروزی به استان بوشهر بیایند برای اسکان انها جا داریم.

