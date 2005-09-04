توليد بتن سبك از پسمانده هاي حاصل از فعاليت هاي هسته اي

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر حميد رضا وثوقي فر عضو هييت علمي دانشگاه و عضو انجمن مهندسان عمران آمريكا با بيان اين مطلب گفت: با توجه به حركت كشورهاي جهان براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي براي توليد انرژي مفيد، پسمانده هاي هسته اي حاصل از فعاليت هسته اي نيز افزيش مي يابد كه وجود تشعشعات اين مواد معضلي است كه مي تواند منطقه وسيعي از محيط زيست را آلوده كند و سلامت افراد را در معرض تهديد قرار دهد.

وي گفت: محققان و پژوهشگران ايراني تحقيقاتي روي كاهش اثرات منفي پسمانده هاي هسته اي انجام دادند و موفق شدند با همكاري يكي از دانشگاه هاي صنعتي انگلستان، بتن هاي سبك را از پسمانده هاي هسته اي توليد كنند.

وثوقي فر افزود: گروه محققان ايراني با كاربرد پسمانده هاي هسته اي در ساخت بتن خاص با مقاومت هاي مناسب دريافتند تركيبات هيدراتاسيون و ساير واكنش هاي شيميايي بتن تا حدود قابل توجهي از تشعشات اين مواد مي كاهد و راهكار بسيار مناسبي براي استفاده مجدد از پسمانده هاي هسته اي است.

دبير اولين همايش زلزله و سبك سازي ساختمان تصريح كرد: نتايج تحقيقات مويد اين مطلب است كه اين عمل مي تواند تشعشات را تا حدود 60 درصد كاهش دهد كه از برآيند اين تحقيق مي توان در ارتباط با كاهش خطر آفريني پسمانده هاي ديگر حاصل از فعاليت هاي شيميايي مواد و غيره نيز استفاده كرد.

وي كاربرد بتن سبك توليدي از پسمانده هاي هسته اي را با توجه به ويژگي هاي خاص آن در ساخت ديوارهاي برشي و تيرهاي فرعي در بخشهاي مختلف سازه هاي عمراني عنوان كرد و يادآور شد : حركت به سمت توسعه پايدار بايد مبناي عمل و طراحي مهندسان، سازندگان و تصميم گيرندگان قرارگيرد و مسلم است بين كلمه رشد و توسعه پايدار تفاوت زيادي وجود دارد. اگر در ارتباط با مسائل هسته اي و مشابه آن فقط به رشد و توسعه توجه شود پسمانده هاي حاصل از اين فعاليت ها مي تواند تهديد بسيار جدي براي محيط زيست باشند با اين حال در صورت محقق شدن تمامي تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مي توان اميدوار بود كه محيط زيستي عاري از هرنوع آلودگي هسته اي را در كنار توسعه اين صنايع داشته باشيم.

وي افزود: اين نوع بتن در كارگاه تخصصي اولين همايش زلزله و سبك سازي ساختمان و با حضور متخصصان ايراني و خارجي توليد مي شود. اين همايش 6 و 7 مهرماه جاري به مدت دو روز در دانشگاه قم برگزار مي شود.