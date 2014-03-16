  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۷

در آستانه سال نو؛

30 زندانی غیربزهکار در البرز آزاد شدند/ مطهرنژاد: اشتغالزایی برای 10 هزار زندانی در کشور

30 زندانی غیربزهکار در البرز آزاد شدند/ مطهرنژاد: اشتغالزایی برای 10 هزار زندانی در کشور

کرج - خبرگزاری مهر: با حمایت افراد خیر و اصناف استان البرز، 30 زندانی بدهکار غیربزهکار استان در آستانه سال نو آزاد شدند و به کانون خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی آیینی با حضور رحیم مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، سید طاهر طاهری استاندار البرز، حمید کریمی رئیس اتاق اصناف استان، جبار باقری مدیرکل زندانهای البرز و تنی چند از مسئولان استانی که روزی جاری در کرج برگزار شد، 30 زندانی بدهکار غیربزهکار با کمک افراد خیر و نیکوکار اصناف البرز در آستانه سال نو آزاد شدند.

رحیم مطهرنژاد در این آیین اظهار داشت: مهارت آموزی زندانیان یکی از اهداف مهم مدیریتی زندانهاست تا زندانیان پس از آزادی و بازگشت به جامعه بتوانند از نظر مالی استقلال داشته باشند و دیگر گرفتار نشوند.

وی گفت:  ایجاد فرصت‌هایی در درون ندامتگاه‌ها و زندان‌های کشور در حوزه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، فرهنگی و هنری با همین ویکرد اتخاذ شده تا زندانیان بتوانند حرفه‌ای خاص را در دوران محکومیت خود بیاموزند.

مطهرنژاد افزود: بر همین اساس 10 هزار شغل طی 20 ماه گذشته برای زندانیان کشور ایجاد شده و هزار و 500 زندانی در ندامتگاههای استان البرز در بخش های مختلف مشغول به کار شده اند.

مطهرنژاد گفت: ایجاد اشتغال برای زندانیان علاوه بر کسب درآمد برای خانواده های آنان، در مهارت آموزی و بسترسازی برای بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه موثر است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای پیشگیری از جرم ، افزایش فرصت های شغلی برای جوانان به ویژه افراد آسیب دیده اجتماعی ضروری است.

وی گفت : اکنون 185 انجمن حمایت از زندانیان در کشور فعال است که به خانواده های مددجویان نیازمند خدمات حمایتی ارائه می دهند.

مدیرعامل بنیاد تعاون سازمان زندانهای کشور اظهار داشت:  اشتغال پس از آزادی از زندان و تقویت بنیه معنوی مددجویان و استمرار حمایت های فرهنگی از آنان در پیشگیری از تکرار جرم تاثیر گذار است.

طاهری: آزادی زندانیان در آستانه سال نو حرکتی ارزشمند است

استاندار البرز نیز در این آیین از حمایت های بی دریغ اصناف از زندانیان بدهکار غیر بزهکار قدردانی کرد و اظهار داشت: آزادی زندانیان درآستانه سال جدید بسیار ارزشمند است و شاد کردن دل خانواده ها در پیشگاه خداوند دارای پاداش است.

طاهری گفت: مردم استان البرز همواره درکارهای خیر از جمله ساخت ضریح اماکن متبرکه ، حمایت از بیماران خاص ، مدرسه سازی و احداث مراکز درمانی خیریه وآزادی زندان پیش قدم بوده اند.

در این آیین رئیس اتاق اصناف استان البرز گفت: اصناف کرج با کمک های خود توانستند امروز شورو نشاطی در بین خانواده های تعدادی از زندانیان ایجاد کنند.

حمید کریمی افزود: این قشر همواره در تمام عرصه و امور خیریه پیشقراول هستند.

در پایان این آیین به هر یک از خانواده زندانیان سبد کالا شامل مواد غذایی اهدا شد.

این زندانیان  پس از پرداخت بدهی های آنان و کسب رضایت شاکیان به آغوش خانواده های خود بازگشتند.




 

کد مطلب 2257801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها