به گزارش خبرنگار مهر، شاپوررستمی عصر یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌های استان بوشهر در راستای بالابردن ظرفیت مهمان‌پذیری استفاده کنیم و جاذبه ایجاد کنیم و بستر مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش مهیا سازیم.

وی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای حضور بخش خصوصی بیان داشت: در حال حاضر در دو نقطه شهر بوشهر بخش خصوصی مشغول فراهم ساختن زیرساخت‌های گردشگری است که فعلا در حال طی مراحل اولیه است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: از سوی اعضای ستاد تسهیلات سفر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و با توجه به این اقدامات می‌توانیم اذعان کنیم که همه مراحل اولیه میزبانی از مسافران نوروزی صورت گرفته است.

لزوم هماهنگی برای ورود مسافران نوروزی/ گردشگران دچار سردرگمی نشوند

وی ادامه داد: در محل ورودی شهرها باید هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و اطلاعات اولیه در اختیار مردم و مسافران نوروزی قرار بگیرد تا مسافران دچار سردرگمی نشوند و بتواند به خوبی به اهداف مورد نظر خود برسند.

رستمی خواستار برگزاری کی مانور برای هماهنگی هر چه بیشتر برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی شد و اعان داشت: باید از نظر ایمنی سفر نیز اقدامات لازم صورت بگیرد و این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال کنیم.

وی در ارتباط با نظرشهرداری بوشهر مبنی بر برپایی تابلوهای " نصب چادر ممنوع" تصریح کرد: نباید برای مردم ممنوعیت قائل شویم ولی باید اطلاع رسانی مناسب را داشته باشیم و مطمئن باشید که مسافران نیز به همان سمت کمپ‌ها خواهند رفت و آنچا چادر می‌زنند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: تلاش‌های بسیار خوبی برای تسهیل در اسکان مسافران صورت گرفته است و باید تلاش شود تا فضای اماری و مستندسازی سفرهای نوروزی نیز به درستی انجام شود.

