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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۷

رستمی:

فعالیت دو سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه گردشگری استان بوشهر

فعالیت دو سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه گردشگری استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: دو سرمایه‌گذار بخش خصوصی دراستان بوشهر برای توسعه بخش گردشگری در حال طی مراحل اولیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپوررستمی عصر یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌های استان بوشهر در راستای بالابردن ظرفیت مهمان‌پذیری استفاده کنیم و جاذبه ایجاد کنیم و بستر مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش مهیا سازیم.

وی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای حضور بخش خصوصی بیان داشت: در حال حاضر در دو نقطه شهر بوشهر بخش خصوصی مشغول فراهم ساختن زیرساخت‌های گردشگری است که فعلا در حال طی مراحل اولیه است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: از سوی اعضای ستاد تسهیلات سفر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و با توجه به این اقدامات می‌توانیم اذعان کنیم که همه مراحل اولیه میزبانی از مسافران نوروزی صورت گرفته است.

لزوم هماهنگی برای ورود مسافران نوروزی/ گردشگران دچار سردرگمی نشوند

وی ادامه داد: در محل ورودی شهرها باید هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و اطلاعات اولیه در اختیار مردم و مسافران نوروزی قرار بگیرد تا مسافران دچار سردرگمی نشوند و بتواند به خوبی به اهداف مورد نظر خود برسند.

رستمی خواستار برگزاری کی مانور برای هماهنگی هر چه بیشتر برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی شد و اعان داشت: باید از نظر ایمنی سفر نیز اقدامات لازم صورت بگیرد و این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال کنیم.

وی در ارتباط با نظرشهرداری بوشهر مبنی بر برپایی تابلوهای " نصب چادر ممنوع" تصریح کرد: نباید برای مردم ممنوعیت قائل شویم ولی باید اطلاع رسانی مناسب را داشته باشیم و مطمئن باشید که مسافران نیز به همان سمت کمپ‌ها خواهند رفت و آنچا چادر می‌زنند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: تلاش‌های بسیار خوبی برای تسهیل در اسکان مسافران صورت گرفته است و باید تلاش شود تا فضای اماری و مستندسازی سفرهای نوروزی نیز به درستی انجام شود.
 

کد مطلب 2257802

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