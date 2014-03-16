تخلیه فاضلاب شهری در اراضی کشاورزی حاشیه بروجرد/ جلوی فعالیت متخلفان گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فراقی عصر یکشنبه در کارگروه بهداشت و درمان بروجرد با اشاره به عدم اجرای برخی مصوبات این کارگروه، اظهار داشت: علت عدم تخصیص اعتبارات کافی به پروژه ها و مصوبات کارگروه ها در شهرستان باید شناسایی شود.

وی تصریح کرد: اینکه مصوبات به مرکز استان رفته و در آنجا با مخالفت مواجه می شوند باید دلیل منطقی داشته باشند.

فرماندار ویژه بروجرد افزود: دستگاههای اجرایی باید نسبت به مطالبات به حق مردم بروجرد تلاش فراوانی داشته باشند تا حق این مردم تضییع نشود.

فراقی با انتقاد از دستگاههای اجرای مبنی بر کم کاری در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات کارگروه ها ادامه داد: باید تکلیف خود را با دستگاههای اجرایی که کوتاهی می کنند مشخص کنیم.

وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید برای توسعه همه جانبه بروجرد با یکدیگر همکاری کنند.

ضرورت توقف فعالیت خودروهای حمل فاضلاب شهرداری

فرماندار ویژه بروجرد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت غیر قانونی ماشین های حمل فاضلاب شهری و تخلیه آن در زمینهای کشاورزی و حاشیه بروجرد مشکلاتی را به بار آورده باید فعالیت این خودروها متوقف شود.

فراقی افزود: ماشینهای حمل فاضلاب شهری که مربوط به شهرداری بروجرد هستند سالها به تخلیه غیرقانونی فاضلاب پرداخته اند.

وی ادامه داد: فعالیت این ماشین ها موجب وضعیت نامناسب رها سازی فاضلاب شهری در اطراف زمینهای کشاورزی و حاشیه شهر شده است.

وی تصریح کرد: ادامه فعالیت غیر قانونی ماشین های حمل فاضلاب می تواند مشکلات عدیده ای در سطح شهر ایجاد کند.

فراقی افزود: آن طور که مشاهده می شود تذکرات متعددی از سوی بهداشت و درمان برای ساماندهی فعالیت ماشین های تخلیه فاضلاب به شهرداری ارسال شده که شهرداری نتوانسته نسبت به آنها اقدام کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: به علت عدم توجه به تذکرات بهداشتی و گلایه مردم از رها سازی غیر قانونی فاضلاب شهری تمامی ماشین های حمل فاضلاب شهرداری باید از کار ساقط شوند.

بنابر این گزارش در حال حاضر 35 ماشین حمل و تخلیه فاضلاب شهرداری در بروجرد فعالیت می کنند.