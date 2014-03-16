رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و در حاشیه برگزاری جشنواره شهید رجایی برای تجلیل از کارکنان نمونه دولتی در استان اصفهان که با حضور کارمندان دستگاه های اداری و دولتی استان و استاندار برگزار شد، رسول یاحی با حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان معرفی شد.

انتخاب معاون سیاسی امنیتی حدود شش ماه بود که به یکی از موضوعات چالشی و در کانون توجه رسانه ها و سیاسیون استان قرار گرفته بود که در نهایت بعد از مطرح شدن گزینه های مختلف از سوی محافل سیاسی و رسانه ای ، رسول یاحی که از یادگاران دوران دفاع مقدس است به این عنوان منصوب شد.