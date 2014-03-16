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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۳۴

با حکم وزیر کشور؛

رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان شد

رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: با حکم وزیر کشور و به پیشنهاد استاندار اصفهان و در حاشیه برگزاری جشنواره شهید رجایی رسول یاحی به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و در حاشیه برگزاری جشنواره شهید رجایی برای تجلیل از کارکنان نمونه دولتی در استان اصفهان که با حضور کارمندان دستگاه های اداری و دولتی استان و استاندار برگزار شد، رسول یاحی با حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان معرفی شد.

انتخاب معاون سیاسی امنیتی حدود شش ماه بود که به یکی از موضوعات چالشی و در کانون توجه رسانه ها و سیاسیون استان قرار گرفته بود که در نهایت بعد از مطرح شدن گزینه های مختلف از سوی محافل سیاسی و رسانه ای ، رسول یاحی که از یادگاران دوران دفاع مقدس است به این عنوان منصوب شد.

 

کد مطلب 2257809

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