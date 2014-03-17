نهاوندی ها 115 میلیون تومان به جشن نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی عصر یک شنبه در جمع اعضا برگزاری جشن نیکوکاری در سالن اجتماعات کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 10 هزار و 429 نفر در قالب پنج هزار و 121 خانوار در این شهرستان تحت پوشش و حمایت های این نهاد قرار دارند که از خدمات رایگان این نهاد بهره مند و از این تعداد هزار و 571 نفر دانش آموز هستند.

کاویانی گفت: از ابتدای فعالیت کمیته امداد امام خمینی(ره) تا کنون شش هزار و ۵۹۷ طرح اشتغالزایی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند اجرا شده و در سال جاری 108 مورد کمک هزینه ازدواج به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی(ره)پرداخت شده است.

وی افزود: امسال جشن عاطفه ها با شعار "توانمند سازی خانواده ها با حضور پرنشاط نیکوکاران"به مدت سه روز در 200 مدرسه ،24 پایگاه بسیج و 76 مسجد و چادر های مستقر در سطح شهر و همچنین پایگاه های نماز جمعه برگزار شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه بخش زیادی از کمکهای مردم در جشن نیکوکاری در بین مردم نیازمند در سطح شهرستان نهاوند قرار گرفته، اظهار داشت: مردم خير و نيکوکار نهاوند در جشن نيکوکاري بیش 115 میلیون تومان به نيازمندان کمک کردند.

علی کاویانی بیان داشت: هدایای کمک شده دو قالب داشت و هدایا در صورتهای نقدی و غیر نقدی بوده که بسیاری از کمکها در اختیار مدیران مدارس قرار گرفته تا با شناسایی دانش آموزان بی بضاعت، کمک های نقدی و غیر نقدی را در اختیار دانش آموز و خانواده آن قرار دهند.